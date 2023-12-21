DÜNYA Gazetesi yazarları “İki Devlet Tek Dünya” panelinde konuşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da konuşma yapacağı foruma, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofis Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov da katılacak.

Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen, Azerbaycan’da ve Türkiye’de iş yapan ve potansiyel iş imkanlarından yararlanabilecek önemli firmalar ve ilgili sektör kurumlarından üst düzey temsilcilerin katılacağı foruma Türkiye’den de sanayici ve iş insanları hazır bulunacak.

6 farklı panel düzenlenecek

Forumda, yatırım, tarım, sağlık -turizm, sanayi teknoloji, ticaret – lojistik, enerji-inşaat olmak üzere 6 farklı panel düzenlenecek. Forumda DÜNYA Gazetesi yazarlarının da katılacağı “Birlik Olmak, Birlikte Çalışmak-İki Devlet Tek Dünya” konulun panel gerçekleştirilecek.

Panelde, global ekonomideki gelişmeler, 2024 yılı beklentileri, birlik politikası ve diaspora, Türk Cumhuriyetlerinin yakınlaşması, iki ülke arasında finans köprüsü & yeni finansal sistem, genel dünya ekonomisi ışığında TürkiyeAzerbaycan ekonomik ve kültürel ilişkileri, Türkiye ve Azerbaycan ticaretinin "yüksek katma değer" perspektifinde değerlendirilmesi: markalaşma, verimlilik ve teknolojik gelişmelerin rolü, birlik olmak ve sürdürülebilirlik konuları ele alınacak.

Moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi CEO’su Burcu Kösem’in yapacağı panelde, DÜNYA Gazetesi yazarları, Prof. Dr. Burak Küntay, Doç. Dr. Şevket Sayılgan, Doç. Dr. Cüneyt Dirican, Prof. Dr. Çisil Sohodol, ayrıca Doç. Dr. Yüksel Okşak birer konuşma yapacak. Panelin açılış konuşmasını ise “Göç Politikası, Yatırım Göçü” başlığı ile Henley &Partner Türkiye Direktörü Burak Demirel gerçekleştirecek.