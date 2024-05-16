Dünya Gazetesi'nden hafta içi her gün Çengel Bulmaca

Dünya Gazetesi, ekonomi dünyasının saygın isimleriyle kadrosunu güçlendirirken, kapsamlı ve isabetli analizlerle Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam ediyor.

Dijital mecralarda da kendini yenileyen ve ciddi bir ivme yakalayan Dünya Gazetesi’nin heyecan verici yenilikleri sürüyor.

‘Kafe Dünya’ sayfasında hafta içi her gün yer alan ‘Çengel Bulmaca’ Dünya okurlarının ilgisini çekiyor.

İş ve ekonomi dünyasının önemli isimleri ile ekonomi terimlerinin de yer aldığı Çengel Bulmaca, Sudoku Bulmaca ve Sözcük Merdivei hafta içi her gün Dünya Gazetesi’nde…