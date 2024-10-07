Dünya petrol rezervinin yüzde 3,1'ine sahip Nijerya'dan yeni ham petrol kararı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın, ham petrolü yerel para birimiyle satmaya başladığı bildirildi.

Ülkenin küresel piyasaların karmaşıklığı içinde yol almaya devam ettiğini belirten Nijerya Finans Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Direktörü Mohammed Manga, bu stratejik hamlenin Nijerya'yı gelecekte başarı için konumlandırdığını ifade etti.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından 6. sırada yer alıyor.