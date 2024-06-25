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Dünya yazarları vergi reformu paketini değerlendirdi

Hükümet yeni vergi paketini TBMM’ye getirmeye hazırlanırken, Gelir İdaresi Başkanlığı imzası taşıyan taslak kamuoyu tarafından tartışılıyor. DÜNYA Gazetesi yazarları taslaktaki olumlu ve olumsuz yanları analiz etti.

Dünya Gazetesi
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Dünya Gazetesi yazarlarının analizlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

Funda  Başaran Yavaşlar: Hem olumlu hem olumsuz yanları var

Keşke Hükümet güncel taslak metni kamuoyu ile paylaş­sa ve ilgili tüm kesimler konu üzerinde objektif bir şekilde Türkiye için neyin yararlı ve aynı zamanda hukuka uygun olduğunu tartışabilse.

Talha Apak: Yeni vergi paketi, öneriler ve eleştiriler

Bize göre; beyan edilen gelir ve harcama kıyaslamasının öneri paketinden çıkarılması doğru bir yaklaşım olmamış­tır. Bu yaklaşımın, “servet ver­gisi” veya “nerden buldun” ile bir alakası yoktur.

Zeki Gündüz: Bahşişe stopaj getirmek mevcut kanunumuza aykırı

 Bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna girmemektedir.

Gelir vergisinin konusuna gir­meyen bir ödemeden gelir vergisi stopajı alınmaya ça­lışılması teknik olarak müm­kün veya doğru değildir.

Selçuk Özgenç: Yurt dışı çıkış harcı Anayasa’ya aykırı bulunmamıştı

Anayasa Mahkemesi, konu­yu tartıştığı ilk kararında oy çokluğu ile “…yurt dışına çı­kışlarda belirtilen nitelikte bir yükümlülük getirilmesinde Anayasa’ya aykırılık bulun­mamaktadır…” değerlendir­mesini yapmıştı.

Ferit Parlak: Kayıtdışı/kaçağa odaklanılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek, "Kapsamlı bir ver­gi reformu yapacağız" dedi...

Ve "tahmin toto"yu başlattı! "Vergi tabana yayılacak!" gibi o kadar çok klişe laf söylendi ki...