Dünya yazarları vergi reformu paketini değerlendirdi

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Keşke Hükümet güncel taslak metni kamuoyu ile paylaş­sa ve ilgili tüm kesimler konu üzerinde objektif bir şekilde Türkiye için neyin yararlı ve aynı zamanda hukuka uygun olduğunu tartışabilse.

Bize göre; beyan edilen gelir ve harcama kıyaslamasının öneri paketinden çıkarılması doğru bir yaklaşım olmamış­tır. Bu yaklaşımın, “servet ver­gisi” veya “nerden buldun” ile bir alakası yoktur.

Bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna girmemektedir.

Gelir vergisinin konusuna gir­meyen bir ödemeden gelir vergisi stopajı alınmaya ça­lışılması teknik olarak müm­kün veya doğru değildir.

Anayasa Mahkemesi, konu­yu tartıştığı ilk kararında oy çokluğu ile “…yurt dışına çı­kışlarda belirtilen nitelikte bir yükümlülük getirilmesinde Anayasa’ya aykırılık bulun­mamaktadır…” değerlendir­mesini yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek, "Kapsamlı bir ver­gi reformu yapacağız" dedi...

Ve "tahmin toto"yu başlattı! "Vergi tabana yayılacak!" gibi o kadar çok klişe laf söylendi ki...