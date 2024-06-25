Vergi zaten tabanda; kayıtdışı/kaçağa odaklanılacak
Konu vergi...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kapsamlı bir vergi reformu yapacağız." dedi...
Ve "tahmin toto"yu başlattı!
***
Önceki uygulamalara bakılıp, "Şu olacak!" diye o kadar fazla madde yazıldı ki...
"Vergi tabana yayılacak!" gibi o kadar çok klişe laf söylendi ki...
"Verginin zaten tabanda olduğu...",
"Ödenebilir vergiler olmazsa, üretimin tamamen durabileceği...", "Üretime devam etme zorunda olanların ise kayıtdışına/kaçağa kayabileceği" (vb) gözardı edildi...
***
Maliye bürokratları da söylüyor:
"Akıllara gelmeyecek vergi çeşitleri duyuyoruz son 15 gündür...
Ve o alana da bakma gereği duyuyoruz!.."
Örnek mi?
Önceki uygulamaya bakılıp, tahmin yapıldı...
Ve, "Yem satışında yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 10'a çıkarılacak" diye yazıldı...
***
Önceki uygulamaya bakılıp, tahmin yapıldı...
Ve, "Gübre satışında yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılacak..." diye yazıldı...
***
"Tarım ve hayvancılığın "maliyetler" nedenli hali ortada...
Üstüne böyle bir vergi artışı gerçekleşirse:
Üretim tamamen durur;
Zorla da olsa üretmini devam ettirmek isteyen ise "çoğunluk gibi" kayıtdışı ve/veya kaçakçılığa yönelir:
Toplanan vergiden de olunur; ithal bağımlılığı/döviz açığı/borçlanma/enflasyon da artar" gibi basit bir yorum/ basit bir etki analizi yapmaya vakit bulununca...
Şöyle dendi: "Madde tasarıdan çıkarıldı"
VELHASIL
Vergi ödenebilir olmalı...
Tersi durumda kayıtdışı/ kaçak artıyor...
Ve/veya üretim geriliyor; toplanabilen vergiler de alınamıyor...
***
Kayıtdışı/kaçağın kapsamı geniş...
Kimine göre yüzde 40, kimine göre yüzde 70...
"Kapsamlı reform" denmesinin nedeni de bu...
Bürokratlara göre, "Vergi yükü zaten tabanda; 'yükü tavanın da paylaşacağı' ve 'sorumlu üretici'yi fazla yükten kurtaracak birkaç uygulama da reforma dahil edilecek."
Semt pazarları, bağışlar, yardımlar gibi vergilendirilmeyen/vergilendirilemeyen kayıtdışı/kaçakçılığın olduğu yüzlerce alana odaklanılacak...