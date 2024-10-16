AB’de “becerili işçi” kalmayınca, işsizlik düştü…
İşsizlik oranımızdaki düşüşü görünce…
“Gerçekçi verileri” ile dünyadaki duruma ışık tutabilecek AB’de ki son durumu merak ettim…
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Avrupa ülkelerinde de işsizlik azalıyor… Ama… Yatırımlar arttığı için değil…
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İlk neden biliniyor:
İşgücü niteliklerini taşıyan insan sayısındaki azalma…
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İkinci neden:
AB’nin son yıllardaki eğitim ve kültürel sistemini sorgulatacak cinsten… İş başvurusu yapanların “doğru beceriler”e sahip olmaması…
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Yani…
AB’de de eğitim/kültür eskisi gibi değil… “Popüler/tüketim kültürleri”, “yapıyı bozan, kolaycı, yatırım trendleri”, TV programları (vb) onları da değiştiriyor kökten…
VELHASIL
Eurostat’a göre:
AB’deki KOBİ’lerin yüzde 54’ü, en çok, “doğru becerilere sahip çalışan” bulma konusunda zorlanıyor…
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ManpowerGroup’un anketi de:
AB ülkelerinin de dahil olduğu 34 ülkede, her dört işverenden üçünün, “ihtiyaç duyduğu becerilerde çalışan”bulamadığını belgeliyor…
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Bu veriler:
Eğitim sistemleri ile, yetenek/ beceri törpületen birçok ülke gibi; AB’nin de aynı tuzağa düştüğünü/düşürüldüğünü anlatıyor…