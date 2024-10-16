AB’de “becerili işçi” kalmayınca, işsizlik düştü…

İşsizlik oranımızdaki düşüşü görünce…

“Gerçekçi verileri” ile dünyadaki du­ruma ışık tutabilecek AB’de ki son durumu merak ettim…

***

Avrupa ülkelerinde de işsizlik azalıyor… Ama… Yatırımlar arttığı için değil…

***

İlk neden biliniyor:

İşgücü niteliklerini taşıyan insan sayı­sındaki azalma…

***

İkinci neden:

AB’nin son yıllardaki eğitim ve kültürel sistemini sorgulatacak cinsten… İş başvu­rusu yapanların “doğru beceriler”e sahip olmaması…

***

Yani…

AB’de de eğitim/kültür eskisi gibi değil… “Popüler/tüketim kültürleri”, “yapıyı bo­zan, kolaycı, yatırım trendleri”, TV prog­ramları (vb) onları da değiştiriyor kökten…

VELHASIL

Eurostat’a göre:

AB’deki KOBİ’lerin yüzde 54’ü, en çok, “doğru becerilere sahip çalışan” bulma konusunda zorlanıyor…

***

ManpowerGroup’un anketi de:

AB ülkelerinin de dahil olduğu 34 ülkede, her dört işverenden üçünün, “ihtiyaç duyduğu becerilerde çalı­şan”bulamadığını belgeliyor…

***

Bu veriler:

Eğitim sistemleri ile, yetenek/ beceri törpületen birçok ülke gibi; AB’nin de aynı tuzağa düştüğünü/dü­şürüldüğünü anlatıyor…