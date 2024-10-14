Vergi toplayabildiğimiz alanları artırmak…
Yeni vergiler/kesintiler”…
Savunma sanayinden önce, vatandaşın hayal gücünü geliştirdi… Çoğunluğumuz, son 2 gününü, Türkiye’ye özgü “orijinal vergi kalemleri” türeterek geçirdi!..
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Teknoloji/ürün geliştirme, verimlilik, maliyet azaltma gibi alanlarda kullanmadığımız “hayal gücü”nü, böyle durumlarda, sınırsızca kullanabiliyoruz milletçe…
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Doğru…
Hayal gücünü zorlayan kesinti/vergilerle de “kısa dönemde” gelirler artırılabilir… Ama… Bu, “uzun dönemde” sürdürülebilir değildir…
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“Ödeme gücünü aşan vergiler”, üretimsizliğin/verimsizliğin temelidir… Bugün “vergi toplayabildiğimiz alanlar”ın tüketilmesinde de rol oynayabilir…
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(Ve tabi ki:
Toplanan vergi…
Kalkınma/refaha ve dolayısıyla “toplanabilecek vergilerin artmasına” katkısı olacak “bilimsel/çağdaş eğitim”, “demiryolu/denizyolu” gibi maliyet düşüren ve üretimde verimlilik/rekabet artıracak alanlara yönlendirilmeli…)
VELHASIL
“Yeni vergi yok”,
“Vergide adalet sağlanacak”,
“Vergi affı yok” dendi…
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Geçtik yeni kesintileri/vergileri…
1 birim limitli kredi kartına sahip kişi (harcamasa dahi) ile 50 birim limitli kişiden aynı katkının beklenmesi rasyonel mi?
1 birime konut/araba alan ile 50 birime alandan “aynı katkıyı beklemek” adil mi?