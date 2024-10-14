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Vergi toplayabildiğimiz alanları artırmak…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

 Yeni vergiler/kesintiler”…

Savunma sanayinden önce, vatan­daşın hayal gücünü geliştirdi… Çoğunluğu­muz, son 2 gününü, Türkiye’ye özgü “oriji­nal vergi kalemleri” türeterek geçirdi!..

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Teknoloji/ürün geliştirme, verimlilik, maliyet azaltma gibi alanlarda kullanma­dığımız “hayal gücü”nü, böyle durumlarda, sınırsızca kullanabiliyoruz milletçe…

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Doğru…

Hayal gücünü zorlayan kesinti/vergiler­le de “kısa dönemde” gelirler artırılabilir… Ama… Bu, “uzun dönemde” sürdürülebilir değildir…

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“Ödeme gücünü aşan vergiler”, üretim­sizliğin/verimsizliğin temelidir… Bugün “vergi toplayabildiğimiz alanlar”ın tüketil­mesinde de rol oynayabilir…

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(Ve tabi ki:

Toplanan vergi…

Kalkınma/refaha ve dolayısıyla “topla­nabilecek vergilerin artmasına” katkısı olacak “bilimsel/çağdaş eğitim”, “demiryo­lu/denizyolu” gibi maliyet düşüren ve üre­timde verimlilik/rekabet artıracak alanlara yönlendirilmeli…)

 VELHASIL

 “Yeni vergi yok”,

“Vergide adalet sağlanacak”,

“Vergi affı yok” dendi…

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Geçtik yeni kesintileri/vergileri…

1 birim limitli kredi kartına sahip kişi (harcamasa dahi) ile 50 birim li­mitli kişiden aynı katkının beklen­mesi rasyonel mi?

1 birime konut/araba alan ile 50 bi­rime alandan “aynı katkıyı beklemek” adil mi?

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