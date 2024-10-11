“Serbest piyasa mı?” “Kuralsız piyasa mı?” (2)

“Serbest piyasa” diye isimlendirilen yapı:

Kayıtdışılığa serbest bir piyasa değildir;

Haksız rekabetin serbest olduğu bir pi­yasa değildir;

İthalatta serbestçe vergi düşürülen bir piyasa değildir;

Fiyatların, bir kesimin keyfine göre be­lirlenebildiği bir piyasa da değildir…

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Dün de ifade ettim, tekrar etmekte fay­da var…

Serbest piyasada mal/hizmet fiyatı alıcı ve satıcı anlaşmasıyla belirleniyor ve er/ geç denge bulunuyor…

Arz ve talebe hükûmet tarafından mü­dahale edilmiyor…

Ekonomik faaliyet tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılıyor…

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Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve deneyimlerimiz de gösteriyor:

Kayıtdışılık, ithalatta vergi sıfırlama, “verimsizleri teşvik ederek haksız reka­bet ortamı oluşturma”, “kural tanımayan­ların sayısındaki artış” (vb) piyasa denge­sini bozuyor…

Ve…

“Yerli üretici/geliştirici”yi zor durumda bırakıyor...

Fahiş fiyat, enflasyon, bütçe açığı gibi birçok olumsuzluğun yaşanmasına neden oluyor…

VELHASIL

“Kurallı piyasaya” sahip Alman ekonomisi de, tüm dünya gibi zor bir dönemden geçiyor…

Bu zorlukları aşmak adına ne yapı­yor?

Tüketicisinden çok daha fazla “üreticisini korumaya” odaklanı­yor…

Örneğin: İthalat vergilerini düşür­müyor…

Son 5 yılda, 4 spesifik ürün hari­cinde, gümrük vergisi ayarlaması gö­rünmüyor…

(Bizde ise, daha dün, ithal mısır le­hine ayarlama yapıldı ve yerli üreti­cinin belirli bir kesimi, yine, ürünle­riyle başbaşa bırakıldı)

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“En büyük ceza nedeni” olması, Almanya’da “kayıtdışılığın” yüzde 3’lerde kalmasını sağlıyor…

(Bizde yüzde 50’leri geçtiği tahmin ediliyor)

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Sonuç mu?

Dün, Almanya dış ticaret rakamla­rı açıklandı…

Ağustos’ta ihracat 132 milyar euroya çıkmış…

İthalat ise yüzde 3.4 düşerek 109 milyar euroya gerilemiş… (Tüketim ürünleri ithalatı düşmüş)

Sadece Ağustos’ta 23 milyar euro dış ticaret fazlası verilmiş…