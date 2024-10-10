“Serbest piyasa mı?” “Kuralsız piyasa mı?” (1)

Serbest piyasa… Kitaba göre:

Mal/hizmet fiyatını alıcı ve satıcı karşılıklı anlaşmayla belirliyor…

Arz ve talebe hükûmet tarafından müda­hale edilmiyor…

Ekonomik faaliyet tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılıyor…

Ekonomik sorunlar müdahale ile değil fiyat mekanizması ile çözülüyor…

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Ama…

“Serbest piyasa”nın da, “aşırı serbest piyasa”nın da yazılı (düzenleyici, denet­leyici…)/yazılı olmayan (ahlaki, işlevsel, rasyonel…) kuralları var/olur…

“Bilimsel”, “tecrübe edilmiş” kurallar bütünü, geneli bağlar ve o kurallara uyu­lur…

“Şahsa”, “gruba” göre esnetilemez/geniş­letilemez veya daraltılamaz…

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Kuralların varsa…

Ama…

O kurallar, “etrafından dolaşma imkanı” tanıyorsa…

O kurallar, sık sık değiştiriliyorsa…

O kurallar, sadece kayıtlılara uygulanı­yorsa…

O kurallar, “kuralsızlara” daha fazla ka­zandırıyorsa…

O kurallar, kuralsızlığı teşvik ediyorsa…

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Ve…

7’den 70’e vatandaş bunu görüyor/yaşı­yor, bu ortamda büyüyor/alışkanlıklar edi­niyorsa…

VELHASIL

Aynı pazarda…

Aynı bahçeden, aynı gün toplanmış biberi, bir pazarcı 60 TL’den satar­ken…

Ön sıradaki pazarcı 99 TL’den satabiliyor…

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Aynı sokakta…

185 metrekare konut 1 birime satı­lırken…

120 metrekare konuta 3 birim fiyat biçilebiliyor…

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Kurallar varsa ve alışkanlık: “ku­rallara uymaksa”, üretici ve tüketici anlaşmasıyla, aşırı fiyatlama soru­nu kendiliğinden çözülüyor…

(Kurallara uymama hastalığı/ alışkanlığının sonuçlarını yarın ya­zalım)