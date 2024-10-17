“Vergi çok yüksek ama tasarrufum da yüksek”

AB ülkelerinin de dahil olduğu 34 ülke­de, her dört işverenden üçünün, “ihti­yaç duyduğu becerilerde çalışan”bulama­dığını yazmıştım dün…

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Almanya’da çalışan Sezer Kökbal isim­li okurum mail atmış… Şöyle demiş özetle:

“Grupta yazılarınızı paylaşmışlar…

Doğru Almanya, Hollanda gibi ülkelerde beceri sahibi çalışan bulmak zorlaştı…”

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Eklemiş

“Özellikle Almanlar, Hollandalılar genel tasarruflarının 30-40 yıl daha kendilerine yetebileceğine inanıyor, (sağlık hariç) sos­yal imkanları da var ve herhangi bir işte ça­lışınca yetecek parayı kazanıyor… Bu ne­denlerle çok çalışmak istemiyor…”

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Devam etmiş:

“Bunu avantaja çevirebiliriz…

Vinç operatörlüğü, kaynak/elektrik alan­larında 3 sertifikam var.

Ve normal bir işçinin 4-5 katı para kaza­nabiliyorum.

Vergi yüksek ama ciddi tasarruf yapabi­liyorum…”

VELHASIL

Kökbal’ın iki cümlesi, bizde de ol­ması gerekeni anlatıyor…

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“Çalışıp kazanana vergi çok yüksek ama, rahatlıkla ödeyebiliyorum ve ciddi tasarruf yapabiliyorum…”

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“Burada çok değerliyim; çok iyi ka­zanıyorum; meslek sahiplerinin hep­si çok değerli; o nedenle çoğunluk meslek sahibi olmak istiyor…”