“Vergi çok yüksek ama tasarrufum da yüksek”
AB ülkelerinin de dahil olduğu 34 ülkede, her dört işverenden üçünün, “ihtiyaç duyduğu becerilerde çalışan”bulamadığını yazmıştım dün…
***
Almanya’da çalışan Sezer Kökbal isimli okurum mail atmış… Şöyle demiş özetle:
“Grupta yazılarınızı paylaşmışlar…
Doğru Almanya, Hollanda gibi ülkelerde beceri sahibi çalışan bulmak zorlaştı…”
***
Eklemiş
“Özellikle Almanlar, Hollandalılar genel tasarruflarının 30-40 yıl daha kendilerine yetebileceğine inanıyor, (sağlık hariç) sosyal imkanları da var ve herhangi bir işte çalışınca yetecek parayı kazanıyor… Bu nedenlerle çok çalışmak istemiyor…”
***
Devam etmiş:
“Bunu avantaja çevirebiliriz…
Vinç operatörlüğü, kaynak/elektrik alanlarında 3 sertifikam var.
Ve normal bir işçinin 4-5 katı para kazanabiliyorum.
Vergi yüksek ama ciddi tasarruf yapabiliyorum…”
VELHASIL
Kökbal’ın iki cümlesi, bizde de olması gerekeni anlatıyor…
***
“Çalışıp kazanana vergi çok yüksek ama, rahatlıkla ödeyebiliyorum ve ciddi tasarruf yapabiliyorum…”
***
“Burada çok değerliyim; çok iyi kazanıyorum; meslek sahiplerinin hepsi çok değerli; o nedenle çoğunluk meslek sahibi olmak istiyor…”