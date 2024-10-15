Vergi bilinci “zorla” gelişir mi?…
Vergi toplayabilmek için:
“Vergi bilinci” ve “vergi ahlakı/kültürü” de gerekiyor…
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“Vergi bilinci” ve “vergi ahlakı/kültürü nasıl oluşuyor/gelişiyor?
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Öncelikle:
Vatandaşın, vergiyi, “Zorla alınan para” diye görmemesi gerekiyor… Ve… Vatandaşın vergiyi:
Kamu hizmetlerinin karşılanması/geliştirilmesinin “bedeli” olarak görmesi gerekiyor…
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Vatandaş…
Okul, toplu taşıma, köprü, otoyol, sağlık gibi kamu hizmetlerinden “artı ödeme” yapmadan faydalanamıyorsa… Kamu kaynaklarını farklı şekillerde kullanıp zenginleşen azınlığı da görüyorsa… Nasıl gelişecek vergi ahlakı/bilinci/kültürü?
VELHASIL
Vergi mükellefi sayısı 12 milyona yaklaşmışken… Ve… Gelir vergisi mükellefi sayısı 2.5 milyonu aşmışken…
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Toplanan vergiye bakıldığında:
Ya “vergi mükelleflerinin” yüzde 95’i zararda (!)… Ya vergiden muaf; ya istisnalardan faydalanmakta… Veya vergiye, “zorla alınan ve toplum faydasına harcanmayan para” olarak bakmakta…