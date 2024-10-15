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Vergi bilinci “zorla” gelişir mi?…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Vergi toplayabilmek için:

“Vergi bilinci” ve “vergi ahlakı/kül­türü” de gerekiyor…

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“Vergi bilinci” ve “vergi ahlakı/kültürü nasıl oluşuyor/gelişiyor?

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Öncelikle:

Vatandaşın, vergiyi, “Zorla alınan para” diye görmemesi gerekiyor… Ve… Vatanda­şın vergiyi:

Kamu hizmetlerinin karşılanması/geliş­tirilmesinin “bedeli” olarak görmesi gere­kiyor…

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Vatandaş…

Okul, toplu taşıma, köprü, otoyol, sağ­lık gibi kamu hizmetlerinden “artı ödeme” yapmadan faydalanamıyorsa… Kamu kay­naklarını farklı şekillerde kullanıp zengin­leşen azınlığı da görüyorsa… Nasıl gelişe­cek vergi ahlakı/bilinci/kültürü?

VELHASIL

 Vergi mükellefi sayısı 12 milyona yaklaşmışken… Ve… Gelir vergisi mü­kellefi sayısı 2.5 milyonu aşmışken…

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Toplanan vergiye bakıldığında:

Ya “vergi mükelleflerinin” yüzde 95’i zararda (!)… Ya vergiden muaf; ya istis­nalardan faydalanmakta… Veya vergiye, “zorla alınan ve toplum faydasına har­canmayan para” olarak bakmakta…

 

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