Vergisini ödemeyenler…Vergisini ödeyemeyenler...Ve “vergi nedir?” bilmeyenler!...  

Vergisini ödemeyip listeye girenler var…

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Ancak: Kazancını düşük beyan edip listeye girme­yenler de var…

Dahası:

Beyanda bulunmayanlar da var… Çok daha kötüsü: Kaydı olmadan üretim/ticaret yapanlar da var…

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5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanmaya başladı…

Ancak:

100 bin lira ile 5 milyon lira arasında borcu olan­lar ne olacak?

5 milyon lira borcu olana “yüzsüz” derken, 4 mil­yon 999 bin lira borcu olana “yüzlü” mü denecek!?

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Üretime/geliştirmeye/Ar-Ge’ye gönül vermiş;

Yaptığı üretimi/ticareti beyan etmiş;

Ama, Çeşitli nedenlerle “vergisini ödeyememiş”le­rimize “yüzsüz” denirken, kayıtdışında keyf çatanla­ra ne denecek?

VELHASIL

Kayıtdışının (“vergi nedir?” bilmeyenlerin) yüzde 50’lere yaklaştığı vurgulanırken…

Birçok alanda “haksız rekabet” artmışken… Ve bu alanlarda ciddi adımlar beklenirken…

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“Kayıtdışı” üreten/ticaret yapanların “haksız rekabeti” ile karşı karşıya kalmış;

Veya risk alarak ihraç ettiği ürünün/hizmetin parasını alamamış;

Veya yerli müşterisi çekini ödememiş, “konkor­dato” gibi kolaycılıklara kaçmış;

Veya çabasına rağmen, “çeşitli nedenlerle bozu­lan ekosistem”in bir parçası olmuşsa…

“Yüzsüz” mü diyeceğiz, ekonomimizin en ih­tiyaç duyduğu bu insana…