Vergisini ödemeyenler…Vergisini ödeyemeyenler...Ve “vergi nedir?” bilmeyenler!...
Vergisini ödemeyip listeye girenler var…
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Ancak: Kazancını düşük beyan edip listeye girmeyenler de var…
Dahası:
Beyanda bulunmayanlar da var… Çok daha kötüsü: Kaydı olmadan üretim/ticaret yapanlar da var…
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5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanmaya başladı…
Ancak:
100 bin lira ile 5 milyon lira arasında borcu olanlar ne olacak?
5 milyon lira borcu olana “yüzsüz” derken, 4 milyon 999 bin lira borcu olana “yüzlü” mü denecek!?
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Üretime/geliştirmeye/Ar-Ge’ye gönül vermiş;
Yaptığı üretimi/ticareti beyan etmiş;
Ama, Çeşitli nedenlerle “vergisini ödeyememiş”lerimize “yüzsüz” denirken, kayıtdışında keyf çatanlara ne denecek?
VELHASIL
Kayıtdışının (“vergi nedir?” bilmeyenlerin) yüzde 50’lere yaklaştığı vurgulanırken…
Birçok alanda “haksız rekabet” artmışken… Ve bu alanlarda ciddi adımlar beklenirken…
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“Kayıtdışı” üreten/ticaret yapanların “haksız rekabeti” ile karşı karşıya kalmış;
Veya risk alarak ihraç ettiği ürünün/hizmetin parasını alamamış;
Veya yerli müşterisi çekini ödememiş, “konkordato” gibi kolaycılıklara kaçmış;
Veya çabasına rağmen, “çeşitli nedenlerle bozulan ekosistem”in bir parçası olmuşsa…
“Yüzsüz” mü diyeceğiz, ekonomimizin en ihtiyaç duyduğu bu insana…