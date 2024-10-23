Yüksek vergi ne getirdi/getirir?
İktisat kitapları da, teoriler/deneyimler de anlatıyor… Yıllardır bu köşeden de anlatılmaya çalışılıyor: “Diğer şartlar sabitken ve/veya kötüleşiyorken vergileri yükseltmek, gelirleri artırmaz/artırmıyor…”
“Artanlar:
Tahakkuk tutarı, kaçakçılık (Örnek: Alkollü içkiler) ve kayıtdışı oluyor…”
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Yatırımları/verimliliği ‘ödenebilir vergi oranları’ artırabilir…
(‘Ödenebilir vergi oranı’ ile enflasyon düşürebilir, kayıtdışı önlenebilir, ‘fahiş fiyat ahlakı’ düzeltilebilir…) Yatırımlar ve verimlilik artışı, toplanabilen vergileri ve dolayısıyla gelirleri büyütebilir…
Gerçekleşmeler de anlatıyor:
Vergiler artırıldı… Ve… Yıllık hedefe göre 9 ayda 5.5 trilyon lira vergi toplanacaktı…
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Sonuç: Tahakkuk eden vergi 6.3 trilyon
liraya yükseldi… Ama: Vergi tahsilatında
5.1 trilyon liraya ulaşılabildi…
VELHASIL
Geçen yılın ilk dokuz ayında yüzde 77.7 olan tahsilatın tahakkuka oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 81.5’e yükselmiş olabilir…
Bu olumlu bir veri olarak algılanabilir…
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Ancak…
Aynı dönemde, KDV tahsilatının (yerinde kesildiği için) yüzde 103’ün üzerinde artması ve gelirler üzerinden yerinde kesintilerdeki ‘artış oranı’, vergi gelirleri artışının sürdürülebilir olmadığının göstergesidir…