Yüksek vergi ne getirdi/getirir?

İktisat kitapları da, teoriler/deneyim­ler de anlatıyor… Yıllardır bu köşeden de anlatılmaya çalışılıyor: “Diğer şartlar sabitken ve/veya kötüleşiyorken vergi­leri yükseltmek, gelirleri artırmaz/artır­mıyor…”

“Artanlar:

Tahakkuk tutarı, kaçakçılık (Örnek: Alkollü içkiler) ve kayıtdışı oluyor…”

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Yatırımları/verimliliği ‘ödenebilir vergi oranları’ artırabilir…

(‘Ödenebilir vergi oranı’ ile enflasyon düşürebilir, kayıtdışı önlenebilir, ‘fahiş fiyat ahlakı’ düzeltilebilir…) Yatırımlar ve verimlilik artışı, toplanabilen vergi­leri ve dolayısıyla gelirleri büyütebilir…

Gerçekleşmeler de anlatıyor:

Vergiler artırıldı… Ve… Yıllık hedefe göre 9 ayda 5.5 trilyon lira vergi toplana­caktı…

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Sonuç: Tahakkuk eden vergi 6.3 trilyon

liraya yükseldi… Ama: Vergi tahsilatında

5.1 trilyon liraya ulaşılabildi…

VELHASIL

Geçen yılın ilk dokuz ayında yüzde 77.7 olan tahsilatın tahak­kuka oranı, bu yılın aynı döne­minde yüzde 81.5’e yükselmiş ola­bilir…

Bu olumlu bir veri olarak algıla­nabilir…

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Ancak…

Aynı dönemde, KDV tahsilatı­nın (yerinde kesildiği için) yüz­de 103’ün üzerinde artması ve ge­lirler üzerinden yerinde kesinti­lerdeki ‘artış oranı’, vergi gelirleri artışının sürdürülebilir olmadığı­nın göstergesidir…