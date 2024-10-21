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Boş ahır, ‘kredi’ ödeyebilir mi?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI [email protected]

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın özeleştiride bulunarak anlattı:

“İşin içine girince, tarımın, bankacılıktan baktığımız gibi olmadığını anladım…”

***

Aydın, olmaması gerekeni şöyle özet­liyor:

“Kredi kullanacak çiftçiden, teminat ola­rak ‘üreteceği ürünü’ değil, bina/arsa/tarla istiyoruz…

Limiti de ‘üreteceği ürüne’ göre değil, o teminata göre belirliyoruz…

Örneğin bir hayvan yetiştiricisi:

Krediyi alıyor ve ahır yapımına başlıyor…

Ahır yapımını tamamladığında, kredi li­miti dolmuş olanlar olabiliyor…

Ve kredi kesiliyor…

Nasıl ödeyecek aldığı krediyi o çiftçi?

Boş ahır ile mi?”

***

Olması gerekene de dikkat çekiyor:

“Kredi gibi kaldıraçlar kullanmadan, büyük ölçekli işler yapmak mümkün değil…

Dünyanın en büyük şirketleri dahi o kal­dıracı kullanır…

Ve…

Sektörel olarak bilgisiz olan:

Ne ‘kredi veren’ ne de ‘kredi alan’ ta­rafta olmalıdır…

***

(Aydın’ın tespit ve önerilerini yarın yazacağım)

 VELHASIL

Aydın’ın özetlediği bankacı/üre­tici arasındaki bu kısır döngünün, sanayiden tarıma tüm üretim alanla­rımızın ve hatta bankacılık sistemi­mizin gelişememesinde payı var…

***

Aynı örnekle devam edelim…

Milli servet harcanarak inşa edilen bir ahırın içinde hayvan;

Hayvanın önünde yem, onunla ilgi­lenecek çalışan;

Süt sağıldıktan sonra, o sütü koru­yabilecek bir donanım ve/veya o sütü yoğurda/peynire veya süt tozuna çe­virebilecek ve son ürünleri pazarlaya­bilecek bir yapı ile “hayvancılık yapan kişi” para kazanabilir, aldığı kredi ile katma değer yaratıp işini büyütebilir, kredi verene kazandırabilir ve ülke­nin kalkınmasına katalizör olabilir…

***

Ahırı olup parası kalmayan, olan varlığını da teminata bağlayan kişi üretim/ülkesi için ne yapabilir?

Ahır yapımı kadar kredi veren, sonrasında yardım etmeyen yapı üretime/ülkesine ne kazandırabilir?

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