Dünyada gıda fiyatları düştü
Dünya gıda fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 0.9 geriledi.
Dünya gıda fiyatları, et, süt ürünleri ve yağ fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0.9 geriledi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ekimde ortalama 163.5 değerini aldı.
Daha önce 165.4 olarak açıklanan eylül ayı verisi 164.9'a revize edildi.
FAO, 2018 dünya hububat üretim tahminini yaklaşık 10 milyon ton artırarak 2.601 milyar tona yükseltti. Bu tahmin geçen yıl rekor kıran dünya hububat üretiminin 2018'de yüzde 2.1 azalacağının öngörüldüğünü gösteriyor.
FAO 2018 dünya buğday üretim tahminini 728 milyon ton olarak açıkladı. Tahmin geçen yılki üretimin yüzde 4.3 altında yer alıyor.
Kaynak: Reuters