"Dünyanın en düşük çimento fiyatları Türkiye'de"

14 Ekim 2017

Dünya Çimento Birliği (World Cement Association) Başkanı Emir Adıgüzel, "Türkiye çimento sanayi, ciddi bir fazla kapasite problemiyle karşı karşıyadır. Hiç yatırım yapılmasa bile 20 yıllık ihtiyacı karşılayacak çimento üretim kapasitesi mevcuttur. Bu yüzden dünyanın en düşük çimento fiyatları Türkiye'dedir." ifadelerini kullandı.

Dünya Çimento Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin, 20’den fazla uluslararası ve ulusal şirketi, 12 binden fazla çalışana istihdam sağlayan yapısı ve 75 milyon tonluk çimento üretimiyle Çin, Hindistan ve ABD ile birlikte dünyanın en önemli çimento endüstrilerinden birine sahip.

Sektörün 10 milyon tonu aşan ihracat hacmi, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin gelişmesinde ve şehirleşmesinde büyük rol oynarken, ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ülkeler için de Türkiye’yi en önemli tedarikçi konumuna getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Çimento Birliği Başkanı Adıgüzel, "Türkiye çimento sanayisi, ciddi bir fazla kapasite problemiyle karşı karşıyadır. Hiç yatırım yapılmasa bile 20 yıllık ihtiyacı karşılayacak çimento üretim kapasitesi mevcuttur. Bu yüzden dünyanın en düşük çimento fiyatları Türkiye’dedir. 2017 yılı itibarıyla dünya ve bölge ekonomilerindeki iyileşme ile birlikte Türkiye ihracata yönelerek Avrupa’nın çimento üretim merkezi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA