Dünyanın En İyi Küresel Markaları açıklandı... Dikkat çeken sıralama...
Interbrand'ın hazırladığı Best Global Brands (En İyi Küresel Markalar) listesi bu yıl 3,6 trilyon dolara ulaştı. 12 yeni marka listeye girdi. Nvidia, Netflix, Instagram ve YouTube rekor artışlarla öne çıktı.
Küresel marka danışmanlığı şirketi Interbrand, Best Global Brands (En İyi Küresel Markalar) 2025 listesini açıkladı.
Rapora göre listedeki markaların toplam değeri 2024’e kıyasla yüzde 4,4 artarak 3,4 trilyon dolardan 3,6 trilyon dolara yükseldi.
İlk üç sırada şu markalar yer aldı:
- Apple (470,9 milyar dolar)
- Microsoft (388,5 milyar dolar)
- Amazon (319,9 milyar dolar)
Bu yıl sıralamada tarihi sıçramalar ve 12 yeni katılımcı dikkat çekti.
Interbrand Global CEO’su Gonzalo Brujó, dijital servisler ve yapay zekânın marka büyümesini hızlandırdığını belirterek “Yıkıcı gelişmeler küresel markaları şekillendiriyor. Endüstriler arası yenilik yapanlar kazanıyor, sadece geçmiş gücüne yaslananlar tökezliyor” dedi.
2025 listesinde bazı markaların büyüme oranları ve sıralamaları dikkat çekti:
- Nvidia: Yüzde 116 artış (15)
- YouTube: Yüzde 61 artış (13)
- Netflix: Yüzde 42 artış (28)
- Uber: Yüzde 38 artış (64)
- Nintendo: Yüzde 35 artış (53)
- Instagram: Yüzde 27 artış (8)
Listeye yeni giren markalar arasında Blackrock (31), Booking.com (32), Qualcomm (39), GE Aerospace (44), Uniqlo (47), Schneider Electric (65), Monster (70), Nasdaq (85), BYD (90) ve Shopify (99) yer aldı. Bu sayı, Interbrand tarihindeki en yüksek yeni katılım sayısı oldu.
Medya ve eğlence sektörü parladı
Dijital platformların marka değerindeki artış dikkat çekici:
- Instagram yüzde 27 büyüyerek ilk 10’a girdi
- YouTube yüzde 61 artışla 13. sıraya yükseldi
- Netflix yüzde 42 artışla 10 basamak çıktı
Netflix’in oyun, spor ve canlı etkinliklere açılımı; YouTube’un influencer ekonomisini güçlendirmesi bu yükselişin temel nedeni olarak gösterildi.
75 markalık listenin tamamı şöyle:
Apple – 470,9 milyar dolar
Microsoft – 388,5 milyar dolar
Amazon – 319,9 milyar dolar
Google – 317,1 milyar dolar
Samsung – 90,5 milyar dolar
Toyota – 74,2 milyar dolar
Coca-Cola – 60,1 milyar dolar
Instagram – 57,3 milyar dolar
McDonald’s – 53,0 milyar dolar
Mercedes-Benz – 50,1 milyar dolar
Cisco – 48,7 milyar dolar
Louis Vuitton – 48,4 milyar dolar
YouTube – 48,4 milyar dolar
BMW – 46,8 milyar dolar
NVIDIA – 43,2 milyar dolar
Oracle – 42,1 milyar dolar
Disney – 41,4 milyar dolar
SAP – 41,3 milyar dolar
Facebook – 41,2 milyar dolar
Adobe – 41,0 milyar dolar
Hermès – 40,9 milyar dolar
IBM – 39,4 milyar dolar
Nike – 33,7 milyar dolar
Chanel – 30,5 milyar dolar
Tesla – 29,5 milyar dolar
J.P. Morgan – 29,2 milyar dolar
Allianz – 28,2 milyar dolar
Netflix – 28,0 milyar dolar
Honda – 24,8 milyar dolar
Hyundai – 24,6 milyar dolar
BlackRock – 23,7 milyar dolar
Booking.com – 23,5 milyar dolar
Visa – 23,0 milyar dolar
Sony – 22,3 milyar dolar
IKEA – 22,2 milyar dolar
MasterCard – 21,1 milyar dolar
Accenture – 20,9 milyar dolar
Pepsi – 20,3 milyar dolar
Qualcomm – 20,1 milyar dolar
PayPal – 19,8 milyar dolar
Zara – 19,4 milyar dolar
Salesforce – 19,2 milyar dolar
AXA – 18,3 milyar dolar
GE Aerospace – 18,2 milyar dolar
Airbnb – 17,9 milyar dolar
UPS – 17,9 milyar dolar
UNIQLO – 17,7 milyar dolar
Siemens – 17,6 milyar dolar
Adidas – 17,4 milyar dolar
LEGO – 16,6 milyar dolar
Dell – 16,3 milyar dolar
Audi – 15,4 milyar dolar
Nintendo – 15,4 milyar dolar
Ferrari – 15,4 milyar dolar
Goldman Sachs – 15,3 milyar dolar
Volkswagen – 15,0 milyar dolar
Porsche – 15,0 milyar dolar
Spotify – 14,9 milyar dolar
L’Oréal Paris – 14,7 milyar dolar
Pampers – 13,8 milyar dolar
eBay – 13,7 milyar dolar
Citi – 13,1 milyar dolar
Nescafé – 12,9 milyar dolar
Uber – 12,7 milyar dolar
Schneider Electric – 12,7 milyar dolar
Budweiser – 12,0 milyar dolar
HP – 12,0 milyar dolar
H&M – 11,9 milyar dolar
Gucci – 11,6 milyar dolar
Monster – 11,5 milyar dolar
Intel – 11,5 milyar dolar
HSBC – 11,5 milyar dolar
Cartier – 11,2 milyar dolar
Philips – 10,6 milyar dolar
LinkedIn – 10,4 milyar dolar