Dünyanın En İyi Küresel Markaları açıklandı... Dikkat çeken sıralama...

Küresel marka danışmanlığı şirketi Interbrand, Best Global Brands (En İyi Küresel Markalar) 2025 listesini açıkladı.

Rapora göre listedeki markaların toplam değeri 2024’e kıyasla yüzde 4,4 artarak 3,4 trilyon dolardan 3,6 trilyon dolara yükseldi.

İlk üç sırada şu markalar yer aldı:

- Apple (470,9 milyar dolar)

- Microsoft (388,5 milyar dolar)

- Amazon (319,9 milyar dolar)

Bu yıl sıralamada tarihi sıçramalar ve 12 yeni katılımcı dikkat çekti.

Interbrand Global CEO’su Gonzalo Brujó, dijital servisler ve yapay zekânın marka büyümesini hızlandırdığını belirterek “Yıkıcı gelişmeler küresel markaları şekillendiriyor. Endüstriler arası yenilik yapanlar kazanıyor, sadece geçmiş gücüne yaslananlar tökezliyor” dedi.

2025 listesinde bazı markaların büyüme oranları ve sıralamaları dikkat çekti:

- Nvidia: Yüzde 116 artış (15)

- YouTube: Yüzde 61 artış (13)

- Netflix: Yüzde 42 artış (28)

- Uber: Yüzde 38 artış (64)

- Nintendo: Yüzde 35 artış (53)

- Instagram: Yüzde 27 artış (8)

Listeye yeni giren markalar arasında Blackrock (31), Booking.com (32), Qualcomm (39), GE Aerospace (44), Uniqlo (47), Schneider Electric (65), Monster (70), Nasdaq (85), BYD (90) ve Shopify (99) yer aldı. Bu sayı, Interbrand tarihindeki en yüksek yeni katılım sayısı oldu.

Medya ve eğlence sektörü parladı

Dijital platformların marka değerindeki artış dikkat çekici:

- Instagram yüzde 27 büyüyerek ilk 10’a girdi

- YouTube yüzde 61 artışla 13. sıraya yükseldi

- Netflix yüzde 42 artışla 10 basamak çıktı

Netflix’in oyun, spor ve canlı etkinliklere açılımı; YouTube’un influencer ekonomisini güçlendirmesi bu yükselişin temel nedeni olarak gösterildi.

75 markalık listenin tamamı şöyle:

Apple – 470,9 milyar dolar

Microsoft – 388,5 milyar dolar

Amazon – 319,9 milyar dolar

Google – 317,1 milyar dolar

Samsung – 90,5 milyar dolar

Toyota – 74,2 milyar dolar

Coca-Cola – 60,1 milyar dolar

Instagram – 57,3 milyar dolar

McDonald’s – 53,0 milyar dolar

Mercedes-Benz – 50,1 milyar dolar

Cisco – 48,7 milyar dolar

Louis Vuitton – 48,4 milyar dolar

YouTube – 48,4 milyar dolar

BMW – 46,8 milyar dolar

NVIDIA – 43,2 milyar dolar

Oracle – 42,1 milyar dolar

Disney – 41,4 milyar dolar

SAP – 41,3 milyar dolar

Facebook – 41,2 milyar dolar

Adobe – 41,0 milyar dolar

Hermès – 40,9 milyar dolar

IBM – 39,4 milyar dolar

Nike – 33,7 milyar dolar

Chanel – 30,5 milyar dolar

Tesla – 29,5 milyar dolar

J.P. Morgan – 29,2 milyar dolar

Allianz – 28,2 milyar dolar

Netflix – 28,0 milyar dolar

Honda – 24,8 milyar dolar

Hyundai – 24,6 milyar dolar

BlackRock – 23,7 milyar dolar

Booking.com – 23,5 milyar dolar

Visa – 23,0 milyar dolar

Sony – 22,3 milyar dolar

IKEA – 22,2 milyar dolar

MasterCard – 21,1 milyar dolar

Accenture – 20,9 milyar dolar

Pepsi – 20,3 milyar dolar

Qualcomm – 20,1 milyar dolar

PayPal – 19,8 milyar dolar

Zara – 19,4 milyar dolar

Salesforce – 19,2 milyar dolar

AXA – 18,3 milyar dolar

GE Aerospace – 18,2 milyar dolar

Airbnb – 17,9 milyar dolar

UPS – 17,9 milyar dolar

UNIQLO – 17,7 milyar dolar

Siemens – 17,6 milyar dolar

Adidas – 17,4 milyar dolar

LEGO – 16,6 milyar dolar

Dell – 16,3 milyar dolar

Audi – 15,4 milyar dolar

Nintendo – 15,4 milyar dolar

Ferrari – 15,4 milyar dolar

Goldman Sachs – 15,3 milyar dolar

Volkswagen – 15,0 milyar dolar

Porsche – 15,0 milyar dolar

Spotify – 14,9 milyar dolar

L’Oréal Paris – 14,7 milyar dolar

Pampers – 13,8 milyar dolar

eBay – 13,7 milyar dolar

Citi – 13,1 milyar dolar

Nescafé – 12,9 milyar dolar

Uber – 12,7 milyar dolar

Schneider Electric – 12,7 milyar dolar

Budweiser – 12,0 milyar dolar

HP – 12,0 milyar dolar

H&M – 11,9 milyar dolar

Gucci – 11,6 milyar dolar

Monster – 11,5 milyar dolar

Intel – 11,5 milyar dolar

HSBC – 11,5 milyar dolar

Cartier – 11,2 milyar dolar

Philips – 10,6 milyar dolar

LinkedIn – 10,4 milyar dolar