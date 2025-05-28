Dünyanın en iyi otelleri listesine Türkiye'den bir tek o girdi

Condé Nast Traveler, dünyanın en iyi 'yeni' otellerini sıraladığı '2025 Hot List’i yayımladı.

Oteller mimarisi, hizmet kalitesi, mutfak zenginliği ve atmosferine göre değerlendirilirken, Sri Lanka’dan Seyşeller’e, New York’tan Yeni Güney Galler’e uzanan birçok destinasyona da listede yer verildiği görüldü.

Listeye Türkiye’den yalnızca Maxx Royal Bodrum girebildi.

Hem Avrupa hem de dünyanın en iyi otellerinden

Dergide Ege'nin en lüks otellerinden biri olan Maxx Royal Bodrum’un hem Avrupa'nın hem de dünyanın en iyi otellerinden biri olduğuna işaret edildi.

Maxx Royal Bodrum'un tek kişi konaklama ücreti ise sezona göre değişse de haziran ortası için 1.524 euro'dan başlıyor.

Öte yandan lüks seyahat ve konaklamada uluslararası ölçekte kendine yer edinen Bodrum da bu yıl rekor sayıda turist bekleniyor.