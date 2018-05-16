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Bodrum'da rekor turist beklentisi

Türkiye'nin önde gelen tatil yöresi Bodrum'da turizmciler, bu yıl erken başlayan sezondan oldukça umutlu olduklarını bildirdi.
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