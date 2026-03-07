Dünyanın en tuhaf iş fikirleri: Kimi sarılıyor, kimi ağlasınlar diye kafe açıyor

Son yıllarda geleneksel iş modellerinin dışında kalan bazı sıra dışı girişimler hızla büyüyor. Uzmanlara göre bu tür iş fikirleri ilk bakışta alışılmadık görünse de modern tüketici ihtiyaçlarına doğrudan cevap veriyor.

Avustralya merkezli işletme danışmanlık şirketi AnyBusiness’ta operasyon direktörü olan Mary Tamvakologos, günümüzde yatırımcıların artık yalnızca bir işletmenin ne sattığına değil, aynı zamanda insanların yaşam tarzına nasıl uyum sağladığına baktığını belirtiyor.

Tamvakologos’a göre en hızlı büyüyen iş modelleri fiziksel ürünlerden çok duygusal ihtiyaçlar, deneyim ve kolaylık etrafında şekilleniyor.

Yalnızlık ve stres yeni sektörler doğuruyor

Dünyanın farklı ülkelerinde popüler hale gelen bazı sıra dışı işletmeler bu değişimi açıkça gösteriyor.

Örneğin Japonya, ABD ve İngiltere'de faaliyet gösteren profesyonel sarılma hizmetleri, insanların duygusal destek ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Japonya’da yaygınlaşan “arkadaş kiralama” hizmetleri ise müşterilere etkinliklere katılabilecek veya sohbet edebilecek bir refakatçi sunuyor.

Benzer şekilde Japonya ve Güney Kore’de ortaya çıkan ağlama kafeleri veya duygusal boşalma odaları, yoğun stres yaşayan insanların rahatlayabileceği güvenli alanlar sağlıyor.

Deneyim ekonomisi yükseliyor

Uzmanlara göre bu tür iş fikirleri, tüketici talebinin giderek deneyim ve duygusal ihtiyaçlara yöneldiğini gösteriyor.

Modern şehir yaşamında yalnızlık, tükenmişlik ve zaman baskısı gibi sorunlar arttıkça insanlar yalnızca ürün satın almak yerine duygusal rahatlama, sosyal bağlantı ve kişisel deneyim sunan hizmetlere daha fazla para harcamaya başladı.

Bu nedenle yatırımcılar ve girişimciler, geleceğin iş modellerini oluştururken tüketici psikolojisini ve yaşam tarzı değişimlerini daha yakından analiz etmeye başladı.

Geleceğin iş modelleri nasıl olacak?

Uzmanlara göre bu sıra dışı görünen işletmeler aslında geleceğin ekonomisine dair önemli ipuçları veriyor. Tüketici davranışındaki dönüşüm, iş dünyasında duygusal hizmetler, deneyim ekonomisi ve kişisel ihtiyaçlara yönelik yeni sektörlerin büyümeye devam edeceğini gösteriyor.