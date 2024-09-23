Dünyanın en zengin kişisi Bernard Arnault unvanını kaybetti

Bir dönem 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını taşıyan LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault listedeki yerini kaybetti.

Louis Vuitton, Hennessy firmalarını bünyesinde bulunduran LVMH'nin kurucusu ve CEO'su olan Arnault'un net serveti mart ayı sonlarında tahmini 231 milyar dolar seviyesindeydi.

O dönem Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesinde yer alan Arnault listenin 5’inci sırasına geriledi.

Serveti 54 milyar dolar eridi

Fransız iş insanının net serveti mart ayından bu yana 54 milyar dolar azalarak 177 milyar dolara geriledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesinde Tesla CEO'su Elon Musk yer alıyor. Musk'ı Amazon kurucusu Jeff Bezos, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Oracle kurucu ortağı Larry Ellison takip ediyor.

Arnault Forbes'un listesinde de geriye düşmüş durumda. Forbes listesinde 8 Mart'ta 233 milyar dolarlık net servetiyle birinci sıra yer alan Arnault, şu anda 167 milyar dolarlık servetiyle Musk, Bezos, Ellison ve Zuckerberg'in ardından beşinci sırada yer alıyor.

Talep düştü, kârlar azaldı

Pandemi sonrası patlayan lüks tüketim yüksek enflasyon, yüksek faiz ve durgunluk korkusu nedeniyle gerileme gösterdi.

LVMH hisseleri satış ve kârları etkileyen zayıf talep nedeniyle bu yıl yüzde 20 düştü.