Dünyanın ‘hırdavatı’ Türkiye’den

Hırdavat sektörünün Ocak - Aralık 2022 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 9’luk bir artışla 11,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Kilogram başı ihracat birim değerinde ise 5,3 dolar seviyelerine ulaştık. 2022’de en çok ihracatı Avrupa Birliği ülkelerini gerçekleştirdik. Yeni dönemde de hedefimiz Avrupa Birliği ülkeleri olmalı. Avrupa’nın standartlarında ürünlerimiz daha katma değerli bir şekilde yapabilecek altyapı için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki 14 binden fazla üyemiz, 750 bin çalışanımızla dünyanın yüzlerce ülkesine ihracat yaparak, Türkiye’nin büyümesine katkı sağlıyoruz” dedi.