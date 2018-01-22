Dünyanın yüzde 1'i, küresel servetin yüzde 82'sine sahip

22 Ocak 2018

Davos'ta yarın başlayacak Dünya Ekonomik Forumu öncesinde "Çalışmayı ödüllendir, zenginliği değil" adlı raporunu açıklayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, dünyanın en varlıklı yüzde 1'lik kesiminin geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82'sine sahip olduğunu, ancak nüfusun en yoksul yüzde 50'sini oluşturan 3,7 milyar kişinin ise bu pastadan hiçbir pay alamadığını açıkladı.

Deutsche Welle'nin haberine göre, 2010 yılından bu yana milyarderlerin serveti sıradan çalışanlara göre altı kez daha hızlı büyürken Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı ve milyarderlerin sayısı rekor bir seviye olan 2043'e ulaştı.

"Milyarder patlaması, başarısız ekonomik sistemin belirtisidir"

Davos'taki zirveye katılacak olan Oxfam Direktörü Winnie Byanyima, "Milyarder patlaması gelişen bir ekonominin işareti değil, başarısız olan ekonomik sistemin belirtisidir" dedi.

Raporda kadınların erkeklerden daha az para kazandığı ve en düşük ücretli işlerde çalıştığı belirtilirken, 10 milyarderden 9'unun erkek olduğu açıklandı.

Raporda, dünyanın en büyük beş moda markasının genel müdürlerinin maaşlarının sadece dört günlük toplamının Bangladeş'teki tekstil işçilerinin bir hayat boyu kazandığından daha fazla olduğu vurgulandı.

Oxfam artan eşitsizlikle mücadele için hükümetleri hissedar ve genel müdür seviyesindeki çalışanların gelirlerini sınırlamaya, eşit işe eşit ücret vermeye, vergi kaçıranlara darbe indirmeye ve sağlık ve eğitime daha fazla bütçe ayırmaya çağırdı.

Dünya liderleri bir araya geliyor