“Dünyaya hitap eden Türk-Sırp markası oluşturmak istiyoruz”

21 Mayıs 2018

FİLİZ COŞKUN - ANKARA SOHBETİ

Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Zoran Markovic, Balkanların en büyük iki ülkesi olan Türkiye ve Sırbistan arasında; IT, turizm ve inşaat gibi alanlarda önemli işbirliği fırsatları olduğunu söyledi. Markovic, büyükelçilik olarak ülkelerinde yatırım yapmak isteyen Türk girişimcilere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti. Ankara Sohbetleri’nin konuğu Sırbistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Zoran Markovic, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak’ın sorularını yanıtladı.

- Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkileri değerlendirebilir misiniz?

Ekonomi ve siyasi alanı birbirine bağlı, çünkü ekonomik ilişkilerden ilk önce siyasi ilişkilerden bahsetmemiz gerekiyor. Aslında siyasetin ekonomi için olumlu ön şartları oluşturması gerekiyor. Sanırım iki cumhurbaşkanımız butün şartları oluşturdu ki iki tarafın işadamları da potansiyelleri gördü. İki devletin aslında Balkan ülkesi olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’ye Balkanlar’ın en büyük ülkesi diyebiliriz. Sırbistan ise Batı Balkanlar’ın en büyük ülkesidir ve tam bir kesişme noktasındadır. Bu durumda şunu anlamamız gerekiyor. Uzun yıllardan sonra köklerimize dönmemize gerekiyor. Bunlar için iki ülke halklarının işbirliği şarttır. Son 4 sene İstanbul Başkonsolosluğu görevi yaptım. Çok memnunun bu son 4 sene ikili ilişkilerde bir dönüm noktası oldu. Diyebiliriz ki; “Tarihin en iyi ilişkileri” şu andadır. Türk işadamları son yıllarda Sırbistan’ı en uygun yatırım noktası olarak anlamışlar ve ülkemizin az gelişmiş bölgelerinde de yatırım yapıyorlar. Buna çok saygı duyuyoruz.

- Sırbistan Cumhurbaşkanının yatırımların artırılması gerektiği yönündeki açıklamaları vardı…

Yatırımlarda artış oldu ve şu anda en büyük projemiz SarayBosna/ Belgrad otobanı. Türkiye buradaki havalimanı ile de ilgileniyor. Tabii ki çok sayıda da özel sektör ve devlet projesi var. İşadamları aslında iki ülkenin tanınmış olması için yol açıyor. Ekonomi ilişkileri iyi oldukça, bu ilişkiler daha da iyi olacaktır.

- Otoyol projesi için Türk firmalarından talep var mıdır?

Şu an fizibilite araştırmaları yapılıyor. Yalnız bu projenin çok hızlı başlayacağını bekliyorum. 60 km’lik kısmı var Sırbistan’daki o çok hızlı bir şekilde yapılacak. Otoban iki ülkeye bağlanacak. Aynı zamanda az gelişmiş bölgelerden geçiyor. O bölgelerin nüfusunun çoğunluğu da Boşnak. Aynı zamanda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ziyaretinde Sırbistan Cumhuriyeti ve Türkiye’den özel sektör bir şirket ile bir anlaşma imzalandı. Bu işbirliğimiz giderek artmakta. Önümüzdeki dönemde de ilişkilerimizin artması için çalışmalarımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız Vucic’in İstanbul’daki iş forumunda belirttiği şey önemliydi. “Başka bir bölgeden aldığınız teklifl e bize gelin, biz aldığınız tekliften daha iyi şartlar sunarız kendilerine.”

Gelinen noktada 1 milyar doların üzerine çıkan ticaret hacminin daha da yükseleceği inancındayız. Bu artış dostluk ilişkilerimizi gösteriyor. Cumhurbaşkanı ve diplomatlar olarak görevimiz ekonomik olarak iyi şartlar oluşturmaktır.

- Başka sektörlerde işbirliği fırsatlarımız var mıdır?

IT sektöründe önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bizim dünya piyasasında tanınmış bir Sırp-Türk markası üretme hedefimiz var. Bu şekilde iki ülke için iyi bir fırsat olacaktır. Öncelikli hedefimiz her iki ülke vatandaşlarının memnuniyetidir. Her iki ülkenin uzmanları tarafından görüşmeler yapıldı ama henüz net bir sonuç yok şu an. Amacımız da her iki ülkedeki gençlerin beyin göçü yaşamaması ve yerli piyasada kalmasıdır. Diğer sektör inşaat. Türkiye inşaat sektöründe gelişmiş bir ülke. Sırbistan’ın da inşaat ve onun yüksek teknolojisine ihtiyacı var. Önceki dönemde Yugoslavya, Afrika ve Asya’daki pazarlarda inşaat seköründe meşhurmuş. Malum olaylardan sonra maalesef Sırbistan bu pazarları kaybetmiş. Ama o ülkeler hala bizi tanıyor. Şimdi Türkiye inşaat konusunda Afrika pazarına ne yapıyorsa, Yugoslavya 60 yıl önce yapmıştır. İnşaat sektörü işbirliğimizin iyi bir potansiyeli olabilir.

- Turizm konusunda karşılıklı olarak bir artış bekleniyor mu?

Aslında projesi yapıldı ve hazır şu anda. Türkiye’den birçok turist gelmekte. Şu an Bosna Hersek turistleri ardından ikinci sırada yer alıyor. Şu an Balkan rotaları oluşturmak için çalışıyoruz. En çok duyulan yabancı dil Belgrad’da Türkçe’dir. Hiçbir yabancı dil bilmeden Sırbistan’da dolaşabilirsiniz. Dillerimiz benziyor. Börek, sarma, poğaça isterseniz karşınıza gelir. Doğa güzelliğimiz de var. Türk turizmindeki her şey dahil sistemine dünyanın başka bir yerinde karşılaşamazsınız. Ben de tatil için Türkiye’yi tercih ediyorum. Özellikle Antalya’yı tercih ediyorum. Sırp ve Türkler için ortak nokta fiyat ve hizmet kalitesidir. Sırp vatandaşlarımızı Türkiye’ye, Türkleri de Sırbistan’a davet ediyorum. Biz Büyükelçilik olarak sabırla, çok çalışmaya devam edeceğiz. Tüm yatırımcılara destek olacağız. Bazı yatırımcılar bazı ülkelerde acentalar aracılığıyla iş yapıyorlar. Ben gerekirse bunun yerini alacağım.