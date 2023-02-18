Dünyayı bekleyen tehlike: 141 milyon kişi 'aşırı yoksul' olabilir

Hollanda, İngiltere, Çin ve ABD'den araştırmacılar, artan enerji fiyatlarının 116 ülkede 201 harcama grubu üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerinin incelendiği "Küresel enerji fiyatı krizinin hanehalkı üzerindeki yükü" başlıklı yeni bir makale hazırladı.

Bilimsel dergi Nature Energy'de yayımlanan makalede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, hanehalkı enerji maliyetlerini doğrudan etkileyen, diğer mal ve hizmetlerin maliyetlerini ise dolaylı olarak artıran bir enerji krizini tetiklediği aktarıldı.

Enerji piyasalarının Kovid-19 salgınından bu yana sıkılaştığı belirtilen makalede, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından bu durumun önemli ölçüde kötüleştiği ve küresel enerji krizine katkıda bulunduğu kaydedildi.

Hanehalkı harcamaları yüzde 4,8'e yakın arttı

Makalede, küresel enerji fiyatlarının, devam eden jeopolitik çatışma, salgın sonrası hızlı küresel ekonomik toparlanma, fosil yakıtlara bağımlılığın devam etmesi ve enerji talebi ile arzı arasındaki ciddi uyumsuzluk gibi çeşitli faktörler nedeniyle yükseldiği ifade edildi.

Söz konusu krizin bazı ekonomileri resesyona sürüklediği, yüksek enflasyona neden olduğu ve dünyanın dört bir yanında hanehalkları üzerinde yaşam maliyeti baskıları oluşturduğuna işaret edilen makalede, hanehalklarının toplam enerji maliyetlerinin yüzde 62,6 ila yüzde 112,9 arttığı ve hanehalkı harcamalarında yüzde 2,7 ile yüzde 4,8 arasında bir artışa katkıda bulunduğu kaydedildi.

Hanehalkı grupları arasında enerji maliyetinin oluşturduğu yükün, tedarik zinciri yapısındaki, tüketim kalıplarındaki ve enerji ihtiyaçlarındaki farklılıklar nedeniyle değişiklik gösterdiği belirtilen makalede, yaşam maliyeti baskıları altında 78 milyon ila 141 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenebileceği ifade edildi.

Fosil yakıtlara bağımlı enerji sisteminin oluşturduğu riske işaret edildi

Makalede, düşük gelirli ülkelerde halihazırda ciddi enerji yoksulluğu ve gıda kıtlığı yaşayan yoksul hanehalkları için enerji maliyetindeki artışın daha büyük bir enerji yoksulluğu riskine neden olabileceği aktarıldı.

Hanehalkı için ortalama enerji maliyeti artışları dünya ortalamasının üzerinde olan 19 ülke bulunduğuna işaret edilen makalede, bunların 16'sının üst orta ve alt orta gelirli ülkeler olduğu kaydedildi.

Makalede, Estonya, Polonya ve Çekya gibi 3 yüksek gelirli ülkedeki hanehalklarının, enerji maliyetlerinde küresel ortalamanın üzerinde artışla karşı karşıya olduğu, bunun ülke ekonomilerinin temel olarak enerji yoğun endüstrilere nispeten yüksek seviyede bağımlı bulunmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Dünya genelinde birçok hükümetin artan enerji fiyatları karşısında önlemler aldığı aktarılan makalede, küresel enerji krizinin, fosil yakıtlara büyük ölçüde bağımlı enerji sisteminin enerji güvenliği risklerini artırdığını ve iklim değişikliğini hızlandırdığını hatırlatması gerektiği belirtildi.