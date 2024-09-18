Düşen mortgage oranları ABD konut inşaatını canlandırdı

ABD'de konut başlangıçları, düşen mortgage oranlarının konut inşaatı sektörünü canlandırmasıyla birlikte ağustos ayında güçlü bir artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, konut başlangıçları yüzde 9,6 artarak mevsimsellikten arındırılmış verilerle 1 milyon 356 bine ulaşarak ekonomistlerin 1,31 milyonluk beklentisini aştı.

Konut başlangıçları, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,9'luk bir yükseliş kaydetti. Temmuz ayı başlangıçları ise 1 milyon 238 binden 1 milyon 237 bine revize edildi.

Ayrıca gelecekteki konut inşaatlarına dair ipucu veren konut ruhsatları yüzde 4,9 artışla 1 milyon 475 bine yükseldi ve 1,41 milyonluk tahminin üzerine çıktı.