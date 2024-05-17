“Düşük gelirle bir üst lige çıkamayız"

Nagihan KALSIN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80. Genel Kurulu kapsamında ATO Congresium’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program’ı (OVP) adım adım ve kararlılıkla uyguladıklarını söyledi.

Programın sonunda istikrar içinde büyüyen, gelirini adil şekilde paylaşan, kalıcı sosyal refah üreten bir ülke olma hedefinin güçlü şekilde hayata geçeceğine inandığını belirten Yılmaz, Türkiye’nin kalkınmakta, gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve üst lige çıkması gerektiğini ifade etti.

"Tasarruf üretime gidecek"

Cevdet Yılmaz, orta gelir tuzağına düşen ülkelerin, düşük emekle belli ülkelerle artık rekabet edemez hale geldiğini ve yüksek teknolojide de gelişmiş ülkelerle rekabette zorlandığını, Türkiye’nin bu açmazdan düşük gelirle çıkmayacağını, daha yüksek katma değer, yüksek teknolojik içerikle ve ülkenin refahını daha kalıcı bir şekilde artıracak üretim gücüyle çıkacağını kaydetti.

Yılmaz, daha fazla ihracat yapan, cari açığı daha aşağıya çeken rekabetçi bir Türkiye için iş dünyasının çok hayati bir rol oynayacağına inandığını dile getirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da TOBB’un 2 milyon tüccar ve sanayiciyi temsil ettiğini belirterek, “Arkamızda hayırla yad edilecek eserler ve hizmetler bırakmanın gayreti içinde olduk. Başarılar, TOBB’daki birlik ve beraberliğin eseri” diye konuştu.

"Demokraside birbirine yumruk sallanmaz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına değindi. Türk demokrasisinin olgunluğunun alametlerinden birisinin, farklı fikirlere, siyasi kararlara sahip partilerin bir araya gelebilmesi, el sıkışabilmesi, müzakere edebilmesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “İnsanlar farklı fikirlerde olabilir. Yüksek perdeden müzakere de edebilir, mücadele de edebilir, münakaşa da edebilir. Demokraside yapılmayacak tek şey, birbirine karşı yumruk sallamaktır. Demokraside el sıkışarak en zor konuları halledebileceğimize inanıyorum” dedi.