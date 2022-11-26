E-MOD, üye sayısını artırıyor

Türkiye’de elektrikli araç kullanımının artırılması, elektrikli araç şarj istasyon ağı ile alt yapısının geliştirilmesi ve elektrikli araç şarj hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunulması amacıyla kurulan E-MOD, her geçen gün daha fazla sektör liderinin derneğe katılmasıyla sektördeki etkisini artırıyor. E-MOD’un üye şirketleri arasında Aksa, Beefull, Eşarj, EVS, Gioev, İsomer, Kalyon Electrical Vehicle, Petrol Ofisi, Şarjon, Tora Teknik Hizmetler, Zebra Elektronik, ZES ve Wat yer alıyor.

Derneğin iklim değişikliği, hava kirliliği problemlerinin önüne geçmek ve karbon salımının azaltılmasına destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ettiğini belirten E-MOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Yaşadığımız iklim krizi ve ortaya konulan karbonsuzlaşma hedefiyleriyle birlikte elektrikli araçlara olan ilginin her geçen gün arttığını söylemek mümkün. Artan bu talebi karşılamak üzere e-mobilite ekosistemindeki alt yapı ve araç yatırımları büyük bir hızla devam ediyor. Bu süreçte E-mobilite Operatörleri Derneği olarak ise hem sektörümüzü büyütmek hem de derneğimizin etki alanını genişletmek için aralıksız çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki elektrikli araç sektörüyle ilgili de değerlendirmede bulunan Pınar, ''Elektrikli araç alanında ülkemizde yaşanan gelişmeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Yerli ve elektrikli ilk araç TOGG’un banttan inmesiyle e-mobilitede sektöründeki gelişmelerin ivme kazanacağına inanıyorum. E-mobilite Operatöleri Derneği olarak elektrikli araç ekositeminin gelişmesi için tüm paydaşlarımızın ve tüm çalışmaların destekçisiyiz” dedi.