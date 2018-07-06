e-ticaret siteleri kapansa da pazar katlanarak büyüyor

06 Temmuz 2018

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) aylık en az 15 bin ziyaretçisi olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 ve 2018’de hazırladığı raporların karşılaştırılması, sektördeki büyüme verilerini ortaya çıkardı. Buna göre, e-ticaret sitelerinin sayısı sürekli düşse de yıllık büyüme rakamı ortalaması yüzde 32 oldu.

Her iki raporun kıyaslanması sonucu dikkat çeken ana başlıklar şöyle:

Alışveriş sitesi sayısı 464 azaldı

Türkiye’de online alışveriş sitesi sayısı son 4 yıldır sürekli azalıyor. Site sayısı 2014 başında bin 263 iken 2018 başında bu sayı 799’a düştü. Son 4 yılda hem internetten hem de fiziksel mağazalardan satış yapan firmalara ait sitelerin sayısı 403’den 358’e, tatil-seyahat sitelerinin sayısı 234’den 102’ye, sadece online satış yapan mağazaların sayısı ise 620’den 333’e geriledi. 6 olan yasal bahis sitesi sayısı ise değişmedi.

Büyüme ortalaması yüzde 32

Site sayısı azalmasına karşın, pazarın büyüklüğü son 4 yılda 14 milyar TL’den 42,2 milyar TL’ye çıktı. Bu sonuçlarla Türkiye e-ticaret pazarındaki yıllık büyüme ortalaması yüzde 32 oldu.

En çok para tatil ve seyahate gitti

2014’te 234 online tatil ve seyahat sitesinin olduğu pazarda, bu sayı 2018 başında 102’ye geriledi. Site sayısı 4 yılda yüzde 57 düşmesine karşın online tatil ve seyahat pazarının büyüklüğü 5,1 milyar TL’den yüzde 190 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı. Online tatil ve seyahatin e-ticaret pazarındaki payı yüzde 35 oldu.

4,4 milyar TL’lik online bahis oynandı

Türkiye’de e-ticaret pazarı kapsamında değerlendirilen ve sayısı 6 olan online yasal bahis sitelerinin toplam büyüklüğü, 4 yılda yüzde 175 artışla 1,6 milyar TL’den 4,4 milyar TL’ye ulaştı.