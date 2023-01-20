E-ticaret yapmak isteyenler için 8 hayati öneri

E-ticaret sektörünün hacmi 2022 yılında bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 100 arttı. Sektörün hacmi bu artışla 700 milyar liraya ulaştı. Sektör, yeni yılda da girişimciler için fırsatlar barındırıyor.

Peki e-ticaret sektörüne giriş yapmak isteyen girişimciler nelere dikkat etmeli? TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, 2022’de e-ticaret sektörüne adım atmayı planlayan girişimciler için 8 maddelik bir yol haritası hazırladı.

E-ticarette hangi ürünü satmalıyım?

E-ticaret sektörüne yeni atılacak olanlar ‘ne çok satar’ mantığıyla araştırma yaparak hiç anlamadığı işlere girebiliyor. Bu sürdürülebilir bir iş modeli olmamakla birlikte kazançtan çok kayıplar da getirebilir. Ayrıca her kriz döneminin yeni fırsatlar barındırdığı da unutulmamalı. Globalde yaşanan resesyon birçok sektörü olumsuz etkiliyor fakat bu tür ortamlar girişimciler için bulunmaz ortamlardır. Girişimcilerin piyasalarda yaşanan zorlukları ve nelere ihtiyaç olduğunu araştırmalarını tavsiye ederim. Bu bakış açısından farklı iş ve iş modelleri çıkabilir.

Sürekli bildirim göndermeyin

Bir e-ticaret sitesinin yapabileceği en hatalı davranışlardan biri, cep telefonu numaralarına devamlı mesaj atmak olacaktır. Potansiyel müşterinin alışveriş yapacağı varsa da sizden rahatsız olduğu için asla alışveriş yapmayacaktır. Bir site kendi kayıtlı müşterisine bile ayda birkaç seferden faza mesaj veya e-posta atmamalıdır. Hatta müşteri sitenin mobil uygulamasını telefonuna indirmiş olsa bile, haftada bir iki defadan fazla bildirim göndermek itici olacak ve müşteriyi sizden soğutacaktır.

E-ticaret sitesinin ara yüzü nasıl olmalı? Bu noktalara dikkat

E-ticaret sitesi kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up’lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey satın almadan siteden çıkacaktır. Aynı şekilde sitenin çok yavaş olması, ödeme adımı dahil her kategoride uzun süre beklemek zorunda kalması da kullanıcıyı bezdirir. Siteye mobilden giriş yapan kullanıcıya masaüstü site gösterilmesi de siteden derhal çıkma sebebidir. Bu tür siteler Google’da bile artık görünür olamamalarına rağmen maalesef hala var.

Müşterilerinizden gereksiz bilgi talebinde bulunmayın

Alışveriş adımlarında formu ne kadar uzatır ve gereksiz bilgi isterseniz müşteriyi o kadar çok bezdirirsiniz. Bir e-posta adresi, cep telefonu, şifre ve adres bilgisi yeterlidir. TC kimlik numarası, kullanıcının sizi nereden duyduğu gibi gereksiz bilgiler potansiyel müşteriyi daha kaydolmadan kaçırma sebebidir. Kısaca üye olma ve ödeme adımları uzatılmamalıdır. Bazı eski sitelerde, kullanıcı siteye üye olmasına rağmen her seferinde adres ve kredi kartı bilgilerini yeniden girmek zorunda kalıyor. Bu tür sitelerde kaydet özelliği bulunmuyor. Bu da alışverişlerde pratiklik arayan e-ticaret müşterisi için bezdirici bir durum.

E-ticarette kötü kargoya dikkat!

Kargo ücretleri ne kadar yüksek ve kargo hizmeti ne kadar kalitesizse müşterinin sitenizden ikinci kez alışveriş yapma olasılığı o kadar düşer. Ürünü geç çıkmak en büyük hatadır. Söz verilen güne kadar gönderim yapılmalıdır. Online alışveriş yapan müşteriler, yaptıkları alışverişin kendilerine tam olarak kaça mal olacağını da bilmek ister. Alışveriş tamamlanmadan önce, sepet bedeline ilave olarak gönderinin kargo bedelinin de eklenmesi, belirsizliğin giderilmesi adına önemlidir.

E-ticarette ürün fotoğrafları nasıl olmalı?

Ürün fotoğrafının çok küçük olması, üzerinde oynanarak gerçek ürünle alakasız hale getirilmiş olması, satılan ürün yerine daha kaliteli bir benzerinin fotoğrafının konulması sahtekarlıktır ve kullanıcıları sitenizden soğutur. Ürün görselleri müşterinin ürünü kafasında canlandırabileceği kadar net olmalıdır. Birkaç farklı açıdan fotoğraf çekilmelidir.

Ürün açıklamaları önemli

Ürün açıklamaları detaylı olmalı ancak en önemli bilgiler ilk üç cümlede aktarılmış olmalıdır. Çünkü çoğu insan uzun açıklamaları okumak istemez. Ancak okumak isteyen detaycılar için de özenli bir açıklama yazısı hazırlanmalı. Eğer hazırlanmazsa, meraklı ve araştırmayı seven müşteriye eziyet etmiş ve onu kaçırmış olursunuz.

İade politikanızı net cümlelerle belirleyin

İnternetten alışverişin en önemli kuralı, sitelerin bir iade politikası olmasıdır. Kullanıcı, hangi şartlarda ürünü iade etme hakkı olduğuna dair mutlaka bilgilendirilmelidir.