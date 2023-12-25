E-ticarette stokları bitirmek için “Son Pazar”

Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanlığı’nın öncülük ettiği indirim seferberliğinin bir benzerini bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın iştiraklerinden PttAVM.com başlatıyor. 25 Aralık’tan 1 Ocak’a kadar sürecek kampanya döneminde vatandaşlara her kategoride büyük indirimler sunulacak. İş dünyası da bu süreçte stoklarındaki ürünleri bitirerek, yeni yıla yeni ürünlerle girecek.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Türkiye'nin yerli e-ticaret lokomotifi olarak yılın son günlerini bize özgü bir kampanya ile kapatacağız. Önemli indirimlerle halkımıza daha uygun fiyatlarla ürün ulaştırmaya çalışacağız” dedi. Çevikoğlu, “Black Friday, Efsane Cuma” gibi isimlerle her yıl kasım ayında düzenlenen kampanyaları hatırlatarak, "Ülkemizin kendine özgü bir indirim döneminin olmasını istedik ve 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettiğimiz kampanya dönemi ile vatandaşlarımıza yıl bitmeden uygun fiyatlı ürünler ulaştırmak için harekete geçtik” diye konuştu.

Yılın ilk ışıklarına kadar indirim

PttAVM'nin 50 bine yakın tedarikçi ve 50 milyona yakın ürünle hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Çevikoğlu, "’Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı’ kampanyamızı 3 yıldır uyguluyoruz. Yılın son haftasını yılın ilk ışıklarına kadar tüm sektörlerde büyük indirimlerle taçlandırmak istiyoruz. Tüm sektörlerde üretici ve satıcılar bu yıldan kalan ürünlerini bitirmek için platformumuzda buluşacak" açıklamasını yaptı.

Fiyat değişiklikleri takip edilecek

Kampanya ile ilgili bilgi veren Çevikoğlu, "Vatandaşlarımızı kimi kategorilerde yüzde 40'lara varan indirimlerle buluşturmayı planlıyoruz. Bu kampanya hem vatandaşlarımız, hem de faaliyette olan satıcılarımız için bir fırsat olacak. Öte yandan indirim noktasında muhtemel fırsatçılıkları da engelleyeceğiz. Fiyat değişikliklerini yakından takip ederek sorunlu alışverişleri minimum seviyeye çekeceğiz" dedi.

Ürün tedarikçileri desteklenecek

Kampanya döneminde platformlarından satış yapan işletmeleri de destekleyeceklerini belirten Çevikoğlu, “Bu kapsamda PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunacağız. Ayrıca elektronikten ev ürünlerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü vatandaşlarımıza gerçek indirimlerle ulaştıracağız” şeklinde konuştu.