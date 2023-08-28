ebebek'in halka arzında talep toplama ne zaman? Hisse fiyatı kaç lira?

Türkiye’de 62 kentte 220 mağazası ve dijital kanallarıyla hizmet veren ebebek, halka arz oluyor.

ebebek halka arz tarihleri

ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 29, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde talep toplanacak.

Halka arz gelirinin yüzde 55’ini yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarında kullanmayı hedefleyen ebebek, gelirin yüzde 10'unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, yüzde 35'ini ise net işletme sermayesi finansmanına ayıracak.

ebebek halk arzında hisse fiyatı

ebebek, halka arz kapsamında 24 milyon TL’si sermaye artırımı, 16 milyon TL’si ortak satışı olmak üzere nominal değeri 40 milyon TL olan paylarını halka arz edecek.

ebebek’in halka arz sonrası yüzde 25’lik hissesi Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. ebebek hisselerinin yüzde 48’i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 2’si grup çalışanlarına, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 25’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.

Yatırımları nasıl kullanacaklar?

ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş, halka açılma sürecinin sektör liderliğini daha da güçlendireceğini söyledi.

Halka arzın global arenada ebebek’in daha belirgin bir konuma gelmesinde etkili olacağını ifade eden Erdoğmuş, şunları söyledi: “Yatırımcılara sunacağımız değerlerin ve büyüme potansiyelimizin farkındayız. 23 yıldır devam eden başarılı büyümemiz, sektör deneyimimiz, güçlü marka değerimiz ve özenli müşteri hizmetlerimiz ile sektördeki öncü konumumuzu kanıtladık. Finansal performansımız, sadece Türkiye'deki başarımızı değil, aynı zamanda uluslararası pazarlara genişleme kapasitemizi de yansıtıyor. Halka açılmayla bu güçlü temeli daha da genişletmeyi, yeni pazarlara girişi hızlandırmayı ve yatırımcılarımızla değer yaratmayı hedefliyoruz."

Yeni sözleşmeleri anlattı

“ebebek'in halka açılması, güçlü bir şirketin güvenilir yatırımcılarıyla daha da büyük başarılara imza atacağı bir adım olacak” diyen Erdoğmuş, kurum kültürü içerisinde son derece değer verdikleri şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin halka arzla birlikte daha da güçleneceğini ifade etti.

Halka arzdan elde edecekleri fonun büyük bir kısmını, yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımlarına ayıracaklarını anlatan Erdoğmuş, bunların yüzde 55'lik bir oranla, fonun en büyük dilimini oluşturduğunu dile getirdi.

Sözlerine yeni pazarlara giriş hedeflerinden bahsederek devam eden Erdoğmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “İngiltere'de online satış operasyonlarımıza Kasım 2022 itibarıyla başladık ve önümüzdeki dönemde hem kıta Avrupası'nda hem de Ortadoğu'da yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz.

ebebek'in daha geniş kitlelere ulaşması, global ölçekte bilinirliğin artması ve yatırımcılarımıza uzun vadede değer katma hedefi için var gücümüzle çalışacağız. Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 10'unu yenilenebilir enerji yatırımlarına, özellikle güneş enerjisi projelerine ayıracağız. Böylece enerji giderlerimizi önemli ölçüde düşürmüş ve dolayısıyla operasyonel verimliliğimizi daha da artırmış olacağız.

'Finansal sağlamk için kritik öneme sahip'

Son olarak, halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık yüzde 35'ini net işletme sermayesi finansmanı için kullanmayı planlıyoruz. Bu kaynak, işimizin sürekliliği ve finansal sağlamlığının korunması için kritik öneme sahip. Bu stratejimiz ile yatırımcılarımıza iş modelimizin sürdürülebilirliği ve uzun vadeli büyüme potansiyeli hakkında güven vermeyi hedefliyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun dikkatli ve stratejik bir şekilde kullanılması, şirketimizin sürdürülebilir büyümesini sağlarken, aynı zamanda yatırımcılarımıza olumlu yansıyacak ve değer katacak."

Öncelik İngiltere ve Almanya'da

ebebek olarak küresel bir marka olma hedefi çerçevesinde şu anda İngiltere ve Almanya öncelikli olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Erdoğmuş, İngiltere’deki sitelerinin 2022 Kasım’da yayına geçtiğini ve ilk siparişleri almaya başladıklarını söyledi.

Erdoğmuş, “Kendi depomuzdan ve kendi platformumuzdan e-ticaret faaliyetlerimiz devam ediyor. Operasyonumuzun ölçeklenebilmesi için gerekli insan kaynağı, altyapı, müşteri hizmetleri, ürün ve çeşitlilik anlamında planımızı ve fazlarımızı belirledik. Planlı ve sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Bu deneyim bizlere ebebek'in yurt dışı pazarlarda da güvenilir ve sevilen bir marka olabileceğini gösteriyor. Almanya'da ise, hali hazırda kurmuş olduğumuz şirket aracılığıyla pazaryeri denemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu adımlar, globalleşme stratejimizin bir parçası olarak atılıyor ve bu süreçte yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Körfez ülkelerindeki potansiyel

Körfez ülkeleri gibi potansiyel pazarlar için de değerlendirmelerinin devam ettiğini belirten Erdoğmuş, önümüzdeki yıllarda, ebebek markasının global arenada daha da güçlenmesini ve farklı coğrafyalarda faaliyet göstermesini hedeflediklerini, her pazarda özelleştirilmiş stratejiler uygulayarak yerel tüketicilere ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.