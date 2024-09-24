Ebeveynler BES’i sevdi!

Esin ÇETİNEL

Çocuklarının geleceğini güvence altına almak isteyen ebeveynlerin yoğun ilgisi 18 yaş altı BES planlarına olan talebi artır­dı. Yaklaşık üç yıl önce kanu­nu düzenlemesi tamam­lanarak hayata geçirilen 18 Yaş altı BES planla­rına yoğun katı­lım oldu. Hatta doğdu­ğu an iti­bariyle 115 bin bebek BES’le dünyaya adımını attı.

Bugün bu rakam çok kısa sü­re geçmesine rağmen 1,3 mil­yona ulaştı. Bu yaş grubuna ait toplam fon büyüklüğü ise 26,2 milyar TL’ye çıktı. Sektör yet­kililerine göre gerek BES fon­larının yükselen performansı, gerekse devlet katkısının % 30 gibi cazip bir oranda yer alma­sının talebi artırdığına dikkat çekiliyor. Bu arada, nakit sıkı­şıklığı sırasında planlara ara verilebilmesi de ailelerin sis­teme girişini teşvik ediyor.

Sistemin bir diğer cazip ta­rafı ise kısmi çekme hakkının bu planlar için de geçerli ol­ması. Ancak, bu para sadece planda adı geçen çocuk veya genç için kullanılabiliyor.

Aylık 1000 TL’lik tasarrufa 348 bin TL

Gelelim getiri tarafındaki projeksiyonlara… Bugün si­gorta şirketleri kendi internet sitelerinde getiri projeksiyon­ları yaparak tahmini kazan­cı müşterileri ile paylaşıyor. Örneğin; yeni doğan bir çocuk için her ay 1.000 TL katkı payı ödemesi yapıldığında ve kat­kı payının yıllar içinde artırıl­madığı varsayımı ile 18 yılın sonunda enflasyondan arın­dırılmış olarak 348 bin TL tu­tarında bir birikim elde edile­biliyor. Bu gelirde devlet kat­kısı da mevcut. Birikim tutarı sizin fon tercihinize göre de­ğişkenlik gösterirken, hesap­lamalar sonucu ulaşılan tutar ise tahmini oluyor.

Ödemelere ara verilebiliyor

18 yaş altı BES’e ebeveyn­lerin yoğun talep gösterdiği­ne dikkat çeken Türkiye Ha­yat Emeklilik, bu kesime özel çıkarttığı BES planı sayesinde yaklaşık 300 bin gence ulaş­mış durumda.

Bu kesimin 4 milyar TL’yi aşan fon büyük­lüğünü yöneten firmanın fon pazarındaki payı ise %19 sevi­yesinde. Çocuklarının gelece­ğine yatırım yapmak isteyen ebeveynlere esnek seçenekler sunduklarını ifade eden Tür­kiye Sigorta Bankasürans Sa­tış Genel Müdür Yardımcı­sı Eniz Ünal, “18 Yaş altı BES planlarında aylık minimum katkı payının 600 TL’den baş­lıyor” diyor.

Firma, 18 Yaş Altı BES Planları kapsamında ço­cukların ve ebeveynlerinin ih­tiyacına yönelik eğitim ve sağ­lık başta olmak üzere birçok hizmetten ücretsiz veya indi­rimli yararlanma imkânı da sunuyor. Ünal’ın verdiği bilgi­ye göre, online öğretmen des­teği, kariyer koçluğu, online eğitim paketi, online doktor, çocuk check-up indirimleri ve psikolojik destek gibi hizmet­ler yer alıyor.

6,7 milyar TL’lik fon yönetiyor

Anadolu Hayat Emeklilik 18 yaş altı grupta yer alan top­lam 1,3 milyon gençten 315 bi­ninin fonlarını yönetiyor. Bu sayı ile sektörde pazar payla­rının %22,4 seviyesine ulaş­tığını söyleyen Anadolu Ha­yat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaske­sen, “Yönettiğimiz fon büyük­lüğümüz ise 6,7 milyar TL’ye ulaştı. Sektör genelindeki toplam fon büyüklüğü içeri­sinde %25,5’lik bir paya sahi­biz. Bugün yaklaşık her 4 aile­den 1’inin çocuklarının fonu­nu yönetiyoruz” diyor. Didem Makaskesen, Çocuğum için BES ürünü hakkında şu bilgi­yi paylaşıyor; “Çocuğum için BES ürününde bugün mini­mum aylık ödeme tutarı 600 TL seviyesinde. Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danış­manlığı, anlaşmalı sağlık ku­ruluşlarında indirim, çocuk adına satın alınacak Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim imkânı gibi çok sayıda avantaj sunuyoruz.”

AXA ‘”Birikime İlk Adım’’ emeklilik planı ile 18 yaş altı genç ve çocukların geleceği­ni güvence altına alıyor. AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üye­si Selçuk Adıgüzel, “Portföyü­müze 17 bin katılımcı, 20 bin adet sözleşme ile giriş yaptı. Devlet katkısı dâhil fon bü­yüklüğü 170 milyon TL’ye ulaştı” bilgisi paylaştı.

“Toplu ödeme yapılabiliyor”

AXA olarak katılımcılara ödeme imkânlarına göre farklı seçenekler sağlayan BES planları sunduklarını söyleyen Selçuk Adıgüzel, “18 yaş altı bireyler için özel tasarlanmış olan ‘’Birikime İlk Adım’’ emeklilik planımızda minimum katkı payı aylık 300 TL’dir. Aynı zamanda emeklilik sistemine katılım sonrasında değişen koşullara göre katkı paylarında artışa gidilebiliyor veya birikimler toplu şekilde ek katkı payı ödeyerek artırılabiliyor” diyor.

“10 yıl katkı payını ödüyoruz”

Çocuğum için BES ürününde düzenli katkı payı ödemesi yapılan çocukların anne veya babasının yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığı halinde, kalan katkı payı ödemelerini 10 yıla kadar üstlendiklerini söyleyen Didem Makaskesen, şunları söylüyor; “Gençlerin bu teminattan yararlanabilmesi için bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyen kişinin anne ya da baba olması gerekiyor. Bu teminat sayesinde, tasarruf sürecinin yarım kalması riskine karşı bir nebze de olsa korumayı sağlamayı hedefliyoruz.”