Ebeveynler BES’i sevdi!
Yaklaşık üç yıl önce hayata geçen 18 yaş altı BES sayesinde 1,3 milyon genç, çocuk hatta bebek sisteme dahil oldu. Bu planı satın alanların yüzde 54,2’si 0-7 yaş aralığında bulunuyor. BES fonlarının yüksek getirisi, %30 devlet katkısı, kısmi çekme hakkı, ödemelere ara verme imkânı ebeveynlerin BES’e talebini körüklüyor…
Esin ÇETİNEL
Çocuklarının geleceğini güvence altına almak isteyen ebeveynlerin yoğun ilgisi 18 yaş altı BES planlarına olan talebi artırdı. Yaklaşık üç yıl önce kanunu düzenlemesi tamamlanarak hayata geçirilen 18 Yaş altı BES planlarına yoğun katılım oldu. Hatta doğduğu an itibariyle 115 bin bebek BES’le dünyaya adımını attı.
Bugün bu rakam çok kısa süre geçmesine rağmen 1,3 milyona ulaştı. Bu yaş grubuna ait toplam fon büyüklüğü ise 26,2 milyar TL’ye çıktı. Sektör yetkililerine göre gerek BES fonlarının yükselen performansı, gerekse devlet katkısının % 30 gibi cazip bir oranda yer almasının talebi artırdığına dikkat çekiliyor. Bu arada, nakit sıkışıklığı sırasında planlara ara verilebilmesi de ailelerin sisteme girişini teşvik ediyor.
Sistemin bir diğer cazip tarafı ise kısmi çekme hakkının bu planlar için de geçerli olması. Ancak, bu para sadece planda adı geçen çocuk veya genç için kullanılabiliyor.
Aylık 1000 TL’lik tasarrufa 348 bin TL
Gelelim getiri tarafındaki projeksiyonlara… Bugün sigorta şirketleri kendi internet sitelerinde getiri projeksiyonları yaparak tahmini kazancı müşterileri ile paylaşıyor. Örneğin; yeni doğan bir çocuk için her ay 1.000 TL katkı payı ödemesi yapıldığında ve katkı payının yıllar içinde artırılmadığı varsayımı ile 18 yılın sonunda enflasyondan arındırılmış olarak 348 bin TL tutarında bir birikim elde edilebiliyor. Bu gelirde devlet katkısı da mevcut. Birikim tutarı sizin fon tercihinize göre değişkenlik gösterirken, hesaplamalar sonucu ulaşılan tutar ise tahmini oluyor.
Ödemelere ara verilebiliyor
18 yaş altı BES’e ebeveynlerin yoğun talep gösterdiğine dikkat çeken Türkiye Hayat Emeklilik, bu kesime özel çıkarttığı BES planı sayesinde yaklaşık 300 bin gence ulaşmış durumda.
Bu kesimin 4 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğünü yöneten firmanın fon pazarındaki payı ise %19 seviyesinde. Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyen ebeveynlere esnek seçenekler sunduklarını ifade eden Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, “18 Yaş altı BES planlarında aylık minimum katkı payının 600 TL’den başlıyor” diyor.
Firma, 18 Yaş Altı BES Planları kapsamında çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyacına yönelik eğitim ve sağlık başta olmak üzere birçok hizmetten ücretsiz veya indirimli yararlanma imkânı da sunuyor. Ünal’ın verdiği bilgiye göre, online öğretmen desteği, kariyer koçluğu, online eğitim paketi, online doktor, çocuk check-up indirimleri ve psikolojik destek gibi hizmetler yer alıyor.
6,7 milyar TL’lik fon yönetiyor
Anadolu Hayat Emeklilik 18 yaş altı grupta yer alan toplam 1,3 milyon gençten 315 bininin fonlarını yönetiyor. Bu sayı ile sektörde pazar paylarının %22,4 seviyesine ulaştığını söyleyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Yönettiğimiz fon büyüklüğümüz ise 6,7 milyar TL’ye ulaştı. Sektör genelindeki toplam fon büyüklüğü içerisinde %25,5’lik bir paya sahibiz. Bugün yaklaşık her 4 aileden 1’inin çocuklarının fonunu yönetiyoruz” diyor. Didem Makaskesen, Çocuğum için BES ürünü hakkında şu bilgiyi paylaşıyor; “Çocuğum için BES ürününde bugün minimum aylık ödeme tutarı 600 TL seviyesinde. Ücretsiz acil ambulans ve sağlık danışmanlığı, anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim, çocuk adına satın alınacak Anadolu Sigorta ürünlerinde indirim imkânı gibi çok sayıda avantaj sunuyoruz.”
AXA ‘”Birikime İlk Adım’’ emeklilik planı ile 18 yaş altı genç ve çocukların geleceğini güvence altına alıyor. AXA Türkiye Hayat ve Emeklilik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Selçuk Adıgüzel, “Portföyümüze 17 bin katılımcı, 20 bin adet sözleşme ile giriş yaptı. Devlet katkısı dâhil fon büyüklüğü 170 milyon TL’ye ulaştı” bilgisi paylaştı.
“Toplu ödeme yapılabiliyor”
AXA olarak katılımcılara ödeme imkânlarına göre farklı seçenekler sağlayan BES planları sunduklarını söyleyen Selçuk Adıgüzel, “18 yaş altı bireyler için özel tasarlanmış olan ‘’Birikime İlk Adım’’ emeklilik planımızda minimum katkı payı aylık 300 TL’dir. Aynı zamanda emeklilik sistemine katılım sonrasında değişen koşullara göre katkı paylarında artışa gidilebiliyor veya birikimler toplu şekilde ek katkı payı ödeyerek artırılabiliyor” diyor.
“10 yıl katkı payını ödüyoruz”
Çocuğum için BES ürününde düzenli katkı payı ödemesi yapılan çocukların anne veya babasının yaşam kaybı veya tam ve kalıcı sakatlığı halinde, kalan katkı payı ödemelerini 10 yıla kadar üstlendiklerini söyleyen Didem Makaskesen, şunları söylüyor; “Gençlerin bu teminattan yararlanabilmesi için bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyen kişinin anne ya da baba olması gerekiyor. Bu teminat sayesinde, tasarruf sürecinin yarım kalması riskine karşı bir nebze de olsa korumayı sağlamayı hedefliyoruz.”