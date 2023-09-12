EBRD deprem bölgesindeki KOBİ'lere yardım ve hibe programı başlattı

EBRD'den yapılan açıklamada, deprem felaketinin ardından önemli sayıda küçük işletmenin zor durumda olduğu ve hala birçok işletmenin de faaliyete geçemediğine dikkat çekilerek; söz konusu programın hasarlı binaların, üretim teçhizatının ve altyapının yeniden imarına yönelik işletmelere destek vermeyi amaçladığı belirtlidi.

Açıklamaya göre, program kapsamında EBRD her işletme için 60,000 euro ile sınırlı olmak üzere yeniden inşa ve onarım masraflarının %85'ini krşılamaya yönelik olacak.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın mali desteğini alan program, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana'daki işletmelere yönelik olacak.

Yeniden Yapılandırma Yardım ve Hibe programı, afetin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla oluşturulan ve 600 milyon euroluk Afet Müdahale Çerçevesini de içeren, EBRD'nin iki yıl içinde bölgeye yönelik 1.5 milyar euroluk yatırım planını izliyor.