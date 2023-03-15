EBRD, Türkiye'ye yatırımların artmasını bekliyor

Banka geçen hafta, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından, bölgeye 1.5 milyar euro yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı. Kredi paketi kapsamında depremden etkilenen bölgede yer alan KOBİ'lere, özel sektöre ve altyapı yatırımlarına kredi imkanı sağlanacak.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde Türkiye ve Suriye'de 54,000'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, bölgede ağır bir yıkım meydana gelmişti.

Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette Türk yetkililer, finans kurumları ve özel sektör temsilcileriyle bankanın faaliyetleri ve kurumun deprem sonrası yardımları konusunda görüşmelerde bulunan Rigterink, Reuters'a da değerlendirmelerde bulundu.

EBRD vasıtasıyla deprem sonrası destek kapsamında işletmeler ve bireyler için yerel bankalara verilen 600 milyon euroluk kredi limitlerinin yanı sıra bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına katılan şirketlere özel sektörün rolünü güçlendiren yeni krediler verilecek.

Dünya Bankası tahminlerine göre, depremin etkilediği bölgede yaklaşık 34 milyar dolar tutarında bir hasar tahmin edilirken, yeniden yapılanma tutarının ise bunun iki katına çıkabileceği öngörülüyor.

Sadece deprem bölgesinde değil, diğer bölgelerde varolan müşterilerine de yardıma devam etmek istediklerini kaydeden Rigterink, ancak likidite sağlanması, ödemelerin ötelenmesi açısından deprem bölgesindeki KOBİ'lere yardım etmenin önemine dikkat çekti.

Türkiye'ye yatırımlarında önemli bir artış görülebileceğinin altını çizen Rigterink, geçen seneki tutarın 1.6 milyar euro olduğunu söyledi.

Türkiye'deki taahhütlerine bağlı kaldıklarını ifade eden Rigterink, "Son 10 yılda çok sayıda iniş çıkışlar gördük. Son birkaç yılda inişler çıkışlardan daha fazla olsa da taahhütlerimize bağlıyız" dedi.

Türkiye'de 2009 yılından bu yana toplamda 17 milyar euro yatırımı bulunan EBRD'nin yatırımlarının yüzde 93 gibi büyük bir kısmı ise özel sektörde bulunuyor.