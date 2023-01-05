EBRD'den Akkim'e 15 milyon euroluk kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (Akkim) Türkiye’nin ilk yerel epoksi reçine üretim tesisinin kurulmasını finanse etmek üzere 15 milyon euro tutarında kredi sağlayacak.

Krediden elde edilen gelir, Akkim'in Yalova tesisinde yıllık toplam 68 bin ton üretim kapasitesiyle sıvı epoksi reçine (LER), katı epoksi reçine (SER) ve epiklorohidrin (ECH) üretmesini sağlayacak. Tesis tamamlandığında Akkim, yıllık 50 bin ton ithalata bağımlı olunan epoksi reçine ürününün, Turkiye’deki ilk yerel üreticisi olacak.

Yeni tesis, ECH üretiminde ana hammadde olarak propilen yerine gliserol kullanarak, yenilenebilir hammadde (biyodizel üretiminin yan ürünü olan gliserol) kullanımı yoluyla döngüsel ekonomiye katkıda bulunacak, fosil kaynaklardan elde edilen ECH’nin çevresel etkisini azaltacak ve biyodizel değer zincirini bölge genelinde genişletecektir.

1977 yılında Yalova'da kurulan Akkim, kimyasal ürünlerin üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin önde gelen kimya şirketlerinden olan firma, temizlik, hijyen, su arıtma, tekstil, kâğıt, inşaat, plastik, gıda, metal, enerji, deterjan, sondaj, madencilik ve kimya sektörlerine hizmet vermektedir.

EBRD finansmanı, Akkim'in müşteri tabanını havacılık, yenilenebilir enerji ve elektronik gibi yeni sektörlere doğru çeşitlendirmesine olanak tanıyacaktır.

EBRD, Türkiye'de önde gelen kurumsal yatırımcılardan biridir. Banka, 2009 yılından bu yana ülke ekonomisinin çeşitli sektörlerine 16,9 milyar euronun üzerinde yatırım yapmış olup bu yatırımların neredeyse tamamı özel sektöre yapılmıştır.