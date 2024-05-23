EBRD'den Esan Eczacıbaşı'na 50 milyon dolar yeşil finansman

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, finansman, Esan Eczacıbaşı Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Balya'daki madencilik operasyonunun karbonsuzlaşması, enerji verimliliği ve yeşil enerji projeleri için kullanılacak. EBRD'nin 50 milyon dolar finansman sağladığı şirketin Balya'daki tesisinde, temiz enerji dönüşümü için kritik önemde olan çinko, bakır ve kurşun üretiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Doğal Kaynaklar Direktörü Natalia Lacorzana, madencilik sektörünün karbonsuzlaşması ve temiz enerji dönüşümünde kullanılan metallerin üretimini teşvik etmeyi amaçlayan bir şirket olan Esan ile finansman anlaşmasını imzalamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yatırımımızın bir parçası olarak Esan, kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir çalışma ortamını teşvik etmek üzere bir dizi girişimde bulunacak ve böylece madencilik faaliyetlerinde fırsat eşitliğine katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah da madencilik sektöründe dönüşümün öncüsü olarak sektörde verimliliği ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için yeni teknolojileri kullandıklarını aktararak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu projeyle sadece faaliyetlerimizi karbonsuzlaştırmayı ve elektrifikasyonu değil, aynı zamanda uzun vadeli toplumsal kalkınma programları uygulayarak ekonomik güçlenmeyi de teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, özellikle gençler ve kadınlar için pazarla ilgili beceriler ve istihdam fırsatları sağlamayı ve böylece daha kapsayıcı bir madencilik sektörünü teşvik etmeyi hedefliyoruz."