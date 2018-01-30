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EBRD'den Türk tahvillerine 1,2 milyar TL ek kaynak

EBRD, Türk şirket tahvillerine yatırımı 1,2 milyar TL artırdı.

EBRD'den Türk tahvillerine 1,2 milyar TL ek kaynak
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk Lirası cinsinden şirket tahvillerine yatırım programını 1,2 milyar Türk Lira daha artırdı.

Banka,  Türkiye'de yerel para cinsinden teminatlı ve teminatsız 2 yıldan kısa vadeli olmayan şirket tahvillerine yatırım programını Aralık 2015'te de 700 milyon TL artırmıştı. 

EBRD, Aralık 2015'te ortaya koyduğu 700 milyon TL'lik program çerçevesinde bugüne kadar banka ve banka dışı finans kuruluşlar haricindeki Türk şirketleri tarafından çıkarılmış 8 tahvile toplam 658 milyon TL yatırım yaptı. 
     
Bankanın Türk Lirası cinsinden tahvillere yatırım programıyla, Türk şirketlerinin fonlama kaynaklarının yerel para cinsinden şirket tahvili piyasasına başvurmalarını cesaretlendirerek çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

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EBRD Türkiye

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