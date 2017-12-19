EBRD'den Türkiye'de altın madenciliği için finansman

19 Aralık 2017

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale'deki Lapseki ve Balıkesir'deki Ivrindi altın madenlerinin Nurol Holding'in yan kuruluşlarından olan Tümad tarafından geliştirileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Tabii Kaynaklar Direktörü Eric Rasmussen, “Şirketin, gençler arasında işsizliğin yükselişe geçtiği bir dönemde iş piyasasının taleplerini karşılayacak şekilde kişisel becerileri geliştirmekte daha büyük bir rol üstlenme hedefini açtığımız 40 milyon euroluk krediyle destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı da “Tümad ile EBRD, ilk altın madenlerimizin en yüksek teknik, çevresel ve sosyal standartları yakalamasını sağlamak için iki yılı aşkın süredir yakın bir iş birliği içerisindedir. Madencilik işine girmemizle birlikte EBRD'nin sektördeki uzmanlığı bizim açımızdan büyük bir önem taşımaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA