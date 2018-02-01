ECB Başekonomisti: Parasal teşvikler hala gerekli

01 Şubat 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Peter Praet, Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala zayıf olduğunu ve ECB'nin teşvik tedbirlerini uygulamada tutmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Brüksel'de konuşan Praet, "Henüz görevimizi başarı ile tamamlamadık. Enflasyonda hedefe yaklaşma yavaş yavaş ilerliyor. Para politikamızda sabırlı ve ısrarcı olmamız gerekli" dedi.

Praet, "Yönetim Konseyi'nin enfyasyon patikasında sürdürülebilir bir düzelme için belirlediği kriteri karşılamaktan hala biraz uzağız. Bolca parasal teşvik gerekli olmaya devam ediyor" diye konuştu.

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