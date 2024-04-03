ECB üyesi Holzmann'dan faiz indirimi açıklaması: 'Nisan değil Haziran...'

Avrupa'da faiz indirimi için Haziran sinyallerine yenisi eklendi.

Avrupa'nın şahin para politikası yetkililerinden biri olarak bilinen Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Robert Holzmann Reuters'a verdiği söyleşide faiz indirimi için Nisan ayının radarında olmadığını, ancak Haziran ayında ellerinde daha çok veri olacağını belirtti.

Holzmann verilerin uygun olması durumunda bir karar verileceğini ifade etti.

Haziran ayında gevşemeye ilkesel bir itirazı olmadığını söyleyen Holzmann öncelikle verileri görmek ve verilere bağlı kalmak istediğini belirtti.

Holzman söyleşide, "Haziran ayına kadar veriler, Fed'in kendi kararını vermesinden bir hafta önce bir faiz indirimi için güçlü bir ortam olduğunu gösterirse, büyük olasılıkla Fed'in geleceğini umarak bunu yapacağız. Eğer bu gerçekleşmezse, hamlemizin ekonomik etkisini azaltabilir" ifadelerini kullandı.

Holzmann, enflasyonun yüzde 2 olduğu ve verimliliğin yüzde 1 arttığı bir ortamda yüzde 3'lük bir mevduat faizinin "iyi bir hedef" olabileceğini söyledi.