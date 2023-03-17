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ECB'de olağanüstü toplantı kararı

Avrupa Merkez Bankası piyasalarda yaşanan çalkantının ardından bugün olağanüstü toplanacak.

Haber Merkezi
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen haftalarda piyasalarda yaşanan çalkantının ardından bankacılık sektöründeki zorlukları değerlendirmek üzere bugün Denetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

ABD'li Silikon Vadisi Bankası'nın geçen hafta iflas etmesi bu hafta küresel bankacılık sektöründe geniş çaplı çalkantı yarattı.

Reuters'a konuşan sözcü, "Denetim Kurulu bankacılık sektöründeki gelişmelere dair fikir alışverişi yapmak ve üyelere güncel bilgi vermek üzere toplanıyor" açıklaması yaptı.

Bu hafta benzer bir olağanüstü toplantı daha düzenleyen ECB dün politika ve mevduat faizini 50 baz puan arttırdı. Read full story

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