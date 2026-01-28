ECB’den dolar yorumu: ABD politikalarına güven kaybına işaret ediyor

ECB Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau, ABD dolarının Euro karşısında zayıflamasının, ABD ekonomisindeki öngörülemez politikalara yönelik güven kaybına işaret ettiğini söyledi.

Villeroy, doların değer kaybının Euro bölgesinde enflasyon üzerindeki olası etkilerinin yakından izlendiğini belirtti.

Villeroy, yaptığı açıklamada, Euro'nun dolar karşısındaki değer kazanmasının enflasyonu aşağı yönlü etkileyebileceğini vurgulayarak, "Euro'nun değerlenmesini ve bunun daha düşük enflasyon üzerindeki muhtemel sonuçlarını dikkatle izliyoruz. Bu gelişme, önümüzdeki aylarda para politikası ve faiz kararlarımızı şekillendirecek faktörlerden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Villeroy, doların Euro karşısında zayıflamasının yalnızca piyasa dinamikleriyle değil, aynı zamanda ABD’de izlenen ekonomik politikaların öngörülemezliği nedeniyle yatırımcı güveninin azalmasıyla da bağlantılı olduğunu kaydetti. Bu çerçevede ECB’nin, döviz kurlarındaki hareketleri ve bunların fiyat istikrarı üzerindeki etkilerini para politikası değerlendirmelerinde dikkate almaya devam edeceğini söyledi.