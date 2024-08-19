ECOWAS, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in bloka geri dönmesini istiyor

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Fildişi Sahili'nin eski başkenti Abidjan'da ECOWAS Parlamentosu Ortak Komite Toplantısı yapıldı.

Toplantıya başkanlık eden Nijerya Temsilciler Meclisi Başkanı Benjamin Kalu, Burkina Faso, Mali ve Nijer'in ECOWAS'tan ayrılmasının bölgedeki güvenlik sorunlarını artacağını söyledi.

ECOWAS Parlamentosunun bloktan ayrılan bu üç ülkeyle yaşanan sorunları çözmek için diplomasiyi kullandığını belirten Kalu, "Onlara bu aileye geri dönmeleri için kapıları açacağız. Onlara ihtiyacımız var" dedi.

Kalu, ECOWAS Parlamentosundan komite üyelerinin yakında Burkina Faso, Mali ve Nijer'e ziyaret gerçekleştireceklerini ifade etti.

Burkina Faso, Mali ve Nijer, ECOWAS'tan ayrıldı

Burkina Faso, Mali ve Nijer, şubatta ECOWAS'tan ayrılarak Sahel Devletleri İttifakı'nı (AES) kurmuş ve 6 Temmuz'da Nijer'in başkenti Niamey'de ilk zirvelerini düzenlemişti.

Zirvede 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonu"nu kurmayı öngören ortak bildiri imzalanmış, Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, bir yıllığına AES'nin dönem başkanı seçilmişti.