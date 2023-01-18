Edirne'de tava ciğerine tavan fiyat

​Edirne'de gastronomi turizminin başlamasını sağlayan meşhur tava ciğerinin son aylarda artan fiyatı, ciğerciler ve onların kayıtlı olduğu odalar arasında tartışma konusu oldu.

Ciğerci esnafı artan elektrik, gaz, yağ, un gibi giderleri neden gösterip bağlı bulundukları Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yaklaşık 4 ay önce, porsiyonunu 75 liraya sattıkları ciğeri, 90 liraya satmak için zam talebinde bulundu. Kentte iki kurum da talebi geri çevirip tarifelere zam yapmadı.

Ancak bazı ciğerciler, 90 liradan satmaya başladı. Yaklaşık 3 aydır zam isteyen ciğercilere, geçen hafta Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden zam kararı çıktı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, bağlı bulunduğu ciğercilere 120 lira tavan fiyatı uygulamasıyla tarife belirlerken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de 75 liradan satılan ciğerin porsiyonunu aynı tarifeden 120 liraya yükseltti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kentin meşhur ciğerine 120 lira tavan fiyatı belirlediklerini belirterek, "Edirne ciğerinin fiyatı diye bir şey yok. Bunun adını doğru koyalım. Ciğeri tek başlık altında toplayamayız. Ciğercinin bir tanesi var; önüme koyduğu masa, tabak, çatal, sunum, dükkânın ferahlığı, 50 kişilik bir salona 10 tane personel koymuş. Diğeri 20 metrekare yer, 1 kişi ile çeviriyor. Misafir geldiğinde insanlar iyi yerlere gitmeye bakıyor. Kalite olarak hepsi aynı. Bütün ciğerciler "A kalite" iş yapıyor. Edirne'de kötü ciğer yapan bir ciğerci yok. Ancak tavan fiyat belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve tavan fiyatı verdik. Ama bazı ciğerciler, küçük dükkânı olanlar 90 TL'ye, 80 TL'ye satar. Buna hiçbir itirazımız olmaz, kızmayız da. Herkes istediği fiyattan satabilir, serbest piyasa ekonomisi. Bu yüzden ciğere ve köfteye en yüksek fiyatı, tavan fiyat olarak belirledik ve ilgili meslek komitemizden, yönetimimizden, meclisimizden geçti" dedi.

"120 lira yapmaya utanıyorum"

Edirneli ciğerci esnafı Erdal Akgün, "Biz 1 ay önce 95 TL yapmıştık. Şu anda 95 TL'den devam ediyoruz. 120 TL yapmaya da gönlümüz razı değil. Bir anlamda da 120 TL yapmaya utanıyorum. Direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Elektrik parası, bu işletmeleri çökertmiş durumda. Doğal gaz ve elektrik, esnafın canını yakıyor. Ayakta durmak mümkün değil. Bu iş iyiye gitmiyor" ifadelerini kullandı.