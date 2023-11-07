'Efsane Kasım'da deterjan satış lideri; en yoğun alışveriş akşamları

Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyasının ilk döneminin sonuçlarına göre ayın ilk 5 gününde Hepsiburada müşteri sayısı geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15, siparişler ise yüzde 26 arttı.

Kasım ayının öne çıkacak ürünleri arasında şarjlı süpürgeler ve yerli kozmetik ürünleri başı çekti.

Satışların büyük bölümü pazar yerindeki KOBİ ve aile işletmeleri tarafından gerçekleştirildi. Kasımın ilk 5 gününde 100 milyon ziyaretçi indirimli ürünlere ulaşmak için yarışırken, en çok satılan ürün deterjan oldu.

En yoğun saatler belli oldu

Verilen bilgiye göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Efsane Kasım'a yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 20.00 ile 23.00 saatlerini tercih etti.

Şarjlı süpürgelere talep geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 35 artış gösterirken, en çok satan markalar ise Philips, Xiaomi ve Roborock oldu. Hepsiburada platformu üzerinden ilk 5 günde en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri serumlar, yüz bakım kremleri ve tonikler oldu. En çok satan markalarda ise yerli markalar öne çıktı.

Bebek arabası ve park yatak ön planda

Efsane Kasım'da ilk 5 günde anne-bebek kategorisinde en çok satılan ürünler elle katlanan ve pratik kullanımıyla ebeveynlerin tercihi olan bebek arabası ve anne yanı park yatağı oldu.

Hepsiburada üzerinden moda kategorisinde ön plana çıkan ürünler sweatshirt, çorap, eşofman, mont ve kazak oldu.