EGD'den DÜNYA'ya iki ödül

07 Haziran 2018

İSTANBUL - Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Türk Telekom ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) katkıları ve Petronet'in desteğiyle 'Yaza Merhaba' etkinliği kapsamında gerçekleştirilen onuncu 'Ekonomi Basını Başarı Ödülleri' törenle sahiplerini buldu. Ödüller, 15 farklı kategoride verildi. 'Silikon Vadisi'ne Türk akını' haberiyle DÜNYA Gazetesi muhabiri Selenay Yağcı Nezih Demirkent Özel Ödülü'nü alırken, En İyi Köşe Yazarı Ödülü de DÜNYA Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a verildi.

Törende konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyası olarak basın mensuplarıyla aynı kulvarda çalıştıklarını, hayata ekonomi penceresinden baktıklarını kaydederek, toplantılarda, organizasyonlarda da sık sık bir araya geldiklerini anımsattı.

EGD ve Ekonomi Basın Tarihi kitabı yayınlanacak

EGD'nin 11 yıl önce yüzlerce ekonomi muhabirinin elini taşın altına koymasıyla faaliyete başladığını dile getiren Avdagiç, ilk adımından itibaren de büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi. Avdagiç, "Bugünse EGD, hem basının hem de iş dünyasının sesini duyurduğu ortak bir akıl platformu haline geldi. İTO, bu önemli başarının tanığı" dedi. Avdagiç, oda olarak destekledikleri "EGD ve Ekonomi Basın Tarihi" isimli kitabın yakında yayınlanacağı bilgisini verdi. Avdagiç, ekonominin nabzını güncel rakam ve verilerle hep birlikte tuttuklarını kaydederek, kendilerinin yaşadığını, gazetecilerinde yorumları ve haberleri ile büyük katkıda bulunduğunu bildirdi.

Avdagiç, Türkiye nin potansiyeline güvenmek gerektiğini belirterek, ilk 5 ayda açılan yabancı sermayeli firma sayısının 2017 nin aynı dönemine göre yüzde 90 dan fazla artarak 3 bin 284, yerli firma sayısının da yüzde 24 yükselerek 25 bin 670 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Türk Telekom olarak basına verdikleri önemden bahseden Türk Telekom İletişim Direktörü Hamdi Ateş, tüm basın örgütlerine destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı.

EGD Başkanı Celal Toprak, bu yıl ödül töreninin onuncusunu düzenlediklerini belirterek, "Jüri ödül alacaklarını belirlerken çok zorlandı. Yarışmaya çok önemli çalışmaların başvurdu" dedi.

DÜNYA'dan Alaattin Aktaş ve Selenay Yağcı'ya ödül

Etkinlikte, DÜNYA Gazetesi'ne iki ödül verildi. 'Silikon Vadisi'ne Türk akını' haberiyle DÜNYA Gazetesi muhabiri Selenay Yağcı Nezih Demirkent Özel Ödülü, En İyi Köşe Yazarı Ödülü de DÜNYA Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a verildi. Anadolu Ajansı Finans Haberleri Editörlüğü muhabiri Musab Turan, 'Koca koca kurumlar inovasyon tiyatrosu oynuyor' başlıklı haberiyle EGD Jüri Özel Ödülü'nü alırken, Yazılı Basında Yılın Ekonomi Haberi Ödülü 'İşte Çiftlikbank Gerçeği' haberiyle Sabah Gazetesi'nden Metin Can'a, TV'de Yılın Ekonomi Haberi Ödülü 'Stoklarda pamuk kalmadı, polyestere dikkat' haberiyle CNN Türk'ten Sinem Yöndem ve Halil Kahraman'a, İnternet'te Yılın Ekonomi Haberi Ödülü 'Çiftlik Bank CEO su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi ortaya çıktı' haberiyle hurriyet.com.tr'den Kazım Ataer ve Dinçer Gökçe'ye, Yazılı Basında Yılın Söyleşisi Ödülü 'Yabancı sınırsız yerli işsiz' haberiyle Hürriyet'ten Ceyhun Kuburlu'ya, Yerel Basın Ödülü 'Ekonomi Karnavalı' haberiyle Refleks Gazetesi'nden Başar Şeker'e, Yılın TV Ekonomi Programı Ödülü NTV'de yayınlanan 'Sokağın Ekonomisi'nden Berfu Güven, Güngör Uras, Tamer Arıcan, Arzu Çalışkan, İlhan Kandaz, Sevcan Bilgiç'e, Yazılı Basında Yılın Araştırma Haberi Ödülü 'Bas geç 5 bin lira' haberiyle Türkiye Gazetesi'nden Cabir Turgut'a, Jüri Teşvik Ödülü 'Zehirleyen Güzellik' haberiyle Hürriyet'ten Ceren Boztepe ve 'Siz hiç tekerlekli sandalyede oturup koşmayı denediniz mi?' haberiyle Para Dergisi'nden Eda Gezmek'e, Namık Ahıska Özel Ödülü 'Ahırda koyun değil bitcoin' haberiyle Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'e, Bülent Yardımcı Özel Ödülü Bloomberg HT'de yayınlanan 'Tarım Analiz' programından İrfan Donat'a, Esen Salihoğlu Özel Ödülü 'Mağdurlar Vadisi' haberiyle Hürriyet'ten Gülistan Alagöz ve 'Kurtlar Vadisi nakit sıkıntısında' haberiyle Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'a, Türk Telekom Özel Ödülü ise Sabah Gazetesi'nden Timur Sırt'a verildi.