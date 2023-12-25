Egeli ihracatçılar fuarlar için hazır

İZMİR - Türkiye’ye 2023 yılında 18,4 milyar dolar ihracat dövizi kazandıran Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında dünyanın dört bir tarafında düzenlenecek fuarlarda Türk ihraç ürünlerini tanıtacak, sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti organizasyonlarıyla ihracatçılarımızla ithalatçıları ikili iş görüşmelerinde buluşturacak.

Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle A sınıfı fuar organizatörleri arasında yer alan Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında 85 yıllık deneyimiyle hazır giyimden organiğe, gıdadan saraciyeye, mermerden ayakkabıya 13 uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştirecek.

Gıda sektörlerinde ikisi organik 5, sektöründe 4, ayakkabı ve saraciye sektöründe 2 ve doğaltaş sektöründe 2 olmak üzere 13 fuarda Türk ihraç ürünlerinin pazarlamasını yapacaklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, fuarlar yanında şimdiden 13 sektörel ticaret heyeti planladıklarını, 2024 yılı içinde sektörel ticaret heyetlerinin artması için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye’nin ihracatının güçlü olduğu Avrupa ülkeleri yanında, Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisiyle uyumlu pazarlara yöneldiklerinin altını çizen Eskinazi, “En büyük ihraç pazarımız Avrupa Birliği’nde 3 tanesi Almanya’da, ikişer tanesi Fransa ve İtalya’da olmak üzere 7 fuarda yerimizi alacağız. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımızın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında hedef pazarlarımız olan Amerika Birleşik Devletleri’nde 2, Çin’de 2, Güney Kore ve Japonya’da 1’er fuara milli katılım organizasyonu yapacağız. 2024 yılında yapacağımız pazarlama çalışmalarıyla 20 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Ayakkabıcılar İtalya’da

Egeli ihracatçıların 2024 yılında katılacağı ilk fuar, 13-16 Ocak 2024 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek olan Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarı olacak.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Garda Fuarına 37 ayakkabı ve saraciye firmasıyla katılacaklarını, Avrupa’daki resesyona rağmen pazarda var olmaya devam edeceklerini, 15-18 Haziran 2024 tarihlerinde Garda’da ikinci kez 37 firmayla yerlerini alacaklarının altını çizdi. Son 2 yıldır Kazakistan’a yönelik düzenledikleri sektörel ticaret heyetiyle Kazakistan pazarında güç kazandıkları bilgisini paylaşan Zandar, “Kazakistan'a yaptığımız sektörel ticaret heyetlerinin olumlu sonuçlarını alıyoruz. Kazakistan’daki ikili iş görüşmelerinde Özbekistanlı ithalatçılarda katılıyor. Özbekler açısından Kazakistan bir alışveriş merkezi. Kazakistan ve Özbekistan’da 2022 yılının 11 aylık döneminde Türkiye geneli 38 milyon dolar olan ihracatımız 2023 yılının aynı döneminde yüzde 37’lik artışla 52 milyon dolara yükseldi. O bölgeye normalde Ege'den çok mal gitmiyordu. Şimdi daha çok firma çalışmaya başladı. Kazakistan ve Özbekistan’a ihracatımız 100 milyon doları aşabilecek konumda. Bu fırsatı değerlendirmek için 2024 yılı Mart ayında tekrar orada olacağız. 2024 yılı Mayıs ayında ise; ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyon ihracatçılarımızla Suudi Arabistan’a yönelik bir sektörel ticaret heyeti düzenlemek için fizibilite çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Türk lezzetleri Japonya, ABD, Almanya ve Çin’de tanıtılacak

Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatının yüzde 22’lik dilimini yaparak gıda ihracatında lider olan Ege İhracatçı Birlikleri 2024 yılında 4 ülkede 5 fuarda Türk lezzetlerinin tanıtımını yapacak.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında gıda sektörlerinin ihracat hedeflerine ulaşması için Japonya, ABD, Almanya ve Çin’de 5 fuara Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını belirtti.

Gıda ihracatçılarının ilk durağının Almanya’da 13-16 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük organik ürünler fuarı olan Biofach Fuarı olacağını ifade eden Uçak, “5-8 Mart 2024 tarihlerinde Japonya’da Foodex Fuarı’na 52 firmamızla katılacağız. ABD’de önce, 14-16 Mart 2024 tarihlerinde ABD’de Californiya’da Natural Products Expo West Fuarı’nda sonrasında 23-25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’taki Summer Fancy Food Fuarı olacak. 5-10 Kasım 2024 tarihlerinde Çin İthalat Fuarı ile 2024 yılındaki Milli Katılım Organizasyonlarımızı tamamlayacağız. Fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle 2023 yılında 7,4 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımızı 2024 yılı sonunda 8,5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Alimoğlu: Korea Build Week Fuarı’na ilk kez katılacağız

Çin’de düzenlenen ve dünyanın en büyük doğaltaş ve teknolojileri fuarlarından biri olan Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 11 yıldır başarıyla yaptıkları bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2024 yılında Güney Kore’de Korea Build Week Fuarı’na ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacaklarını ifade etti.

Korea Build Week Fuarı’na 12 doğal taş ihracatçısı firmayla 21-24 Şubat 2024 tarihlerinde katılacaklarını anlatan Alimoğlu, “16-19 Mart 2024 tarihlerinde Xiamen Fuarı’na 75 doğal taş ihracatçısı firmamızla iştirak edeceğiz. 2023 yılında dünyadaki resesyonun inşaat sektörüne etkileri ağır oldu. O nedenle doğal taş ihracat rakamlarımızda gerileme yaşadık. 2024 yılında fuarlar yanında doğal taş sektöründe ihracattaki gerilemeyi durdurmak amacıyla işlenmiş doğal taş talebi olan İngiltere, Avustralya, Kanada ve Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti organizasyonları yapacağız” dedi.

Moda endüstrisi Almanya ve Fransa’da yeni koleksiyonlarını sergileyecek

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2024 yılında Türk moda endüstrisinin Almanya ve Fransa’da yeni koleksiyonlarını ithalatçıların beğenisine sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

2024 yılının ilk organizasyonunun 10 firmanın katılımıyla, 23-25 Ocak 2024 tarihlerinde Almanya’nın Münih kentinde “MUNICH FABRIC START THE SOURCE” olacağını paylaşan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, 6-8 Şubat 2024 tarihlerinde de Fransa’nın başkenti Paris’te PREMIERE VISION MANUFACTURING PARİS Fuarı’na 26 firmayla katılacaklarını kaydetti.

Ana pazarımız Avrupa’da hissedilen resesyonun Türkiye’deki maliyet artışlarıyla birleşince Türk hazırgiyim sektörünün müşteri gözünde rakiplerimize göre pahalı ülke konumuna geldiğine vurgu yapan Sertbaş sözlerini şöyle sürdürdü; “İthalatçılardan gelen siparişler 2024 yılının ilk yarısında da ihracatımızdaki düşüşün devam edeceğine işaret ediyor. Ancak, yerimizde oturamayız. Yılın tamamını kaybetmeyi hiçbirimiz göze alamayız sektör olarak özellikle ana pazarımız Avrupa’da fuarlara katılarak müşterilerimizle bağımızı koparmayarak taleplere hazırlıklı olmalıyız. Tasarım gücümüz, esnek yapımızla kaybettiğimiz müşterileri geri kazanmalıyız. İçerdeki maliyet kaynaklı sorunları çözebilirsek, ihracatçı biraz rahatlarsa eski parlak dönemlerimize döneceğimize inancım tam.”

Gürle; “2024 yılında 4 sektörel ticaret heyeti, 1 alım heyeti yapacağız”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi’ndeki katma değerli mobilya ihracatını artırmak için Aegean Furniture isimli URGE Projesi, Ezberbozan Tasarım Yarışması, mesleki eğitim başlıklarında mesai harcarken, 2024 yılı ajandasında 4 sektörel ticaret heyeti ve bir alım heyetine yer verdi.

İlk sektörel ticaret heyetlerini 2024 yılı Şubat ayında Suudi Arabistan’a yapacakları bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında siyasi ilişkilerdeki olumlu gelişmelerin ihracat rakamlarımıza da yansıması için çaba göstereceklerini vurguladı. Gürle, “Kuzey ve Batı Afrika pazarında konumumuzu güçlendirmek için son yıllarda Fas’a yaptığımız sektörel ticaret heyetlerine 2024 yılı Mayıs ayında yeni bir halka ekleyeceğiz. Kasım ayında Hindistan’a sektörel ticaret heyeti planlıyoruz. 2024 yılında sektörel ticaret heyeti yapacağımız bir diğer ülke 2023 yılında olduğu gibi Güney Afrika olacak. İzmir’de düzenlenen MODEKO Fuarı’na da dünyanın dört bir tarafından ithalatçıları getirmek için alım heyeti organize edeceğiz. Bu etkinliklerle 2024 yılında ihracatımızdaki düşüşü durdurmak ve artışa geçmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında 6 yıldır ihracat lideri olan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Mayıs 2024’te Suudi Arabistan’a sektörel ticaret heyeti hazırlığı yaparken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2024 yılı Mart ayında Avustralya’ya sektörel ticaret heyeti organize edecek.