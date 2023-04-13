Egeli mobilyacılar hedef büyüttü

Ege İhracatçı Birlikleri’nde 2022 yılı Mali Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan EMKOÜİB Başkanı Ali Fuat Gürle, 2022 yılında göreve geldikten sonra 1 yıllık dönemde tüm zorluklara rağmen başarılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getirdi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektöründe Türkiye’nin 2022 yılında gerçekleştirdiği 8,4 milyar dolarlık ihracattan yüzde 11 pay aldıklarının altını çizen Gürle, “Temsil ettiğimiz tüm sektörlerde amacımız yalnızca ihracat rakamlarını yukarı çekmek değil, daha katma değerli, tasarım odaklı ihracat ile daha katma değerli ürünler ihraç ederek birim fiyatlarımızı ve bunun etkisiyle toplam ihracatımızı artırmak. Dünya ihracatında ilk 8 de yer aldığımız mobilya sektöründe hedefimiz ilk 5 ve daha yukarısı” diye konuştu.

Defne ve kekikte Türkiye’nin dünya ihtiyacını domine ettiğini söyleyen Gürle, Egeli ihracatçıların odundışı orman ürünleri sektöründe ortalama ihraç fiyatının 3,5 katı birim fiyata ihracat yaparak odundışı orman ürünlerine değer kattıklarını, 2022 yılında Türkiye geneli ihracatın yüzde 55‘lik büyük kısmına da imza attıklarını ifade etti. 2022 yılında baharat sektörünün dünya genelindeki en büyük kuruluşlarından olan Avrupa Baharat Birliği’nin Genel Kurulu’na evsahipliği yaptıklarını belirten Gürle, “Çok bir başarılı organizasyonla 40 farklı ülkeden üst düzey yöneticilerin katılımlarıyla çok önemli bir organizasyon imza attık. İhracatçılarımız, sektörün en önemli firmalarıyla ile bağlantı kurma şansı elde etti. Önümüzdeki dönemde ihracatımıza yansımasını da görmeyi bekliyoruz” dedi.

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatında kâğıt sektörünün lokomotif olduğunu paylaşan Gürle sözlerini şöyle sürdürdü; “Ege İhracatçı Birlikleri olarak Türkiye’nin kâğıt ihracatından yüzde 20 pay alıyoruz. Kâğıt sektörümüz 2022 yılında ihracatta bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 30’luk bir artış göstermiş 560 milyon dolar bandında gerçekleşti. Kâğıt sektörü için ülkemizde kâğıdın ana hammaddesi olan selülozun dışa bağımlılığımız maalesef bir süredir devam ediyor. Endüstriyel orman alanlarının çoğaltılması ve selüloz stratejik ürünler kapsamına alınması için önümüzdeki dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışmalarımız olacak.”