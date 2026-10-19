EGİAD ve ANTGİAD’dan 423 milyon TL’lik ticaret potansiyeli
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), İzmir ve Antalya iş dünyasını ticaret köprüsünde buluşturdu. İzmir’de düzenlenen organizasyonda 77 ikili iş görüşmesi ve 142 karşılıklı eşleşme gerçekleştirilirken, 423 milyon TL’lik tahmini ticaret potansiyeli ortaya çıktı.
EGİAD İş Geliştirme Komisyonu koordinasyonunda düzenlenen buluşmada tarım, gıda, turizm, lojistik, gayrimenkul ve teknoloji başta olmak üzere farklı sektörlerdeki iş birliği olanakları değerlendirildi. Görüşmelerde masa başına ortalama 5,5 milyon TL’lik ticaret potansiyeli hesaplandı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, İzmir ve Antalya’nın üretim, turizm, hizmet sektörü ve uluslararası ticaret bağlantıları açısından birbirini tamamlayan iki ekonomik merkez olduğunu belirtti. Buluşmayı yeni ticari bağlantıların kurulacağı ve sektörler arası fırsatların değerlendirileceği bir platform olarak gördüklerini ifade eden Özhelvacı, şirketler arası iş birliklerinin küresel rekabette öneminin arttığını söyledi.
Yapay zekâ destekli sistemle iş eşleşmeleri
Organizasyonda, TÜRKONFED bünyesinde geliştirilen TÜRKONNECT mobil uygulamasının yapay zekâ destekli B2B eşleşme sistemi de kullanıldı. Sistemle katılımcıların potansiyel iş ortaklarıyla daha sistemli biçimde bir araya gelmesi amaçlandı.
ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ise iki kentin üretim kapasitesi ve girişimcilik birikiminin yeni ortaklıklarla geliştirilebileceğini belirterek, buluşmanın başarısının kurulacak ticari ilişkiler ve hayata geçirilecek yatırımlarla ölçüleceğini vurguladı.