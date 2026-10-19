EGİAD ve ANTGİAD’dan 423 milyon TL’lik ticaret potansiyeli

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EGİAD İş Geliştirme Komis­yonu koordinasyonunda dü­zenlenen buluşmada tarım, gı­da, turizm, lojistik, gayrimen­kul ve teknoloji başta olmak üzere farklı sektörlerdeki iş birliği olanakları değerlendi­rildi. Görüşmelerde masa başı­na ortalama 5,5 milyon TL’lik ticaret potansiyeli hesaplandı. EGİAD Yönetim Kurulu Baş­kanı M. Kaan Özhelvacı, İzmir ve Antalya’nın üretim, turizm, hizmet sektörü ve uluslarara­sı ticaret bağlantıları açısından birbirini tamamlayan iki eko­nomik merkez olduğunu belirt­ti. Buluşmayı yeni ticari bağlan­tıların kurulacağı ve sektörler arası fırsatların değerlendiri­leceği bir platform olarak gör­düklerini ifade eden Özhelva­cı, şirketler arası iş birlikleri­nin küresel rekabette öneminin arttığını söyledi.

Yapay zekâ destekli sistemle iş eşleşmeleri

Organizasyonda, TÜRKON­FED bünyesinde geliştirilen TÜRKONNECT mobil uygu­lamasının yapay zekâ destek­li B2B eşleşme sistemi de kul­lanıldı. Sistemle katılımcıların potansiyel iş ortaklarıyla daha sistemli biçimde bir araya gel­mesi amaçlandı.

ANTGİAD Yönetim Kuru­lu Başkanı Ercan Yavaş ise iki kentin üretim kapasitesi ve gi­rişimcilik birikiminin yeni or­taklıklarla geliştirilebileceğini belirterek, buluşmanın başarı­sının kurulacak ticari ilişkiler ve hayata geçirilecek yatırım­larla ölçüleceğini vurguladı.